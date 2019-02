Prvá diskotéka v Trnave bola pred päťdesiatimi rokmi na Coburgovej

V roku 1970 dokonca v kultúrnom dome pripravili prvý a nadlho jediný celoslovenský festival diskdžokejov.

Trnava 4. februára (TASR) – Pred päťdesiatimi rokmi sa v Trnave konala prvá diskotéka. Do kultúrneho domu Trnavských automobilových závodov (TAZ) na dnešnej Coburgovej ulici sa vtedy chodilo tancovať, mladí Trnavčania mali prvýkrát možnosť zabaviť sa pri reprodukovanej hudbe. Z platní a malého gramofónu ju púšťali Peter Bonzo Radványi a Peter Horváth. V stredu 20. februára sa s pamätníkmi stretnú na spomienkovej akcii v kultúrnom centre Malý Berlín.



"Nebude to diskotéka na tancovanie, ale budeme sa rozprávať, púšťať si hudbu a spomínať na prvé Music Boxy s rovesníkmi, ale aj mladšími. Pre nich bude možno zaujímavé zistiť, aký je rozdiel medzi diskotékou spred polstoročia a súčasnou," povedal pre TASR Radványi. Pozvanie prijali aj ďalší trnavskí diskdžokeji.



V kultúrnom dome TAZ sa v šesťdesiatych rokoch konali pravidelné čaje o piatej, v Trnave pod názvom Té o péci. Na nich 16. februára 1969 namiesto hudobnej skupiny vystúpili dvaja mladíci, priekopníci nového štýlu zábavy. "Hrala tam vtedy skupina TAZ kvintet našich kamarátov, ktorí nám na hodinu prepožičali pódium a ozvučili gramofón," uviedol Radványi.



Dodal, že zo začiatku išlo skôr o malé divadlo hudby, o interpretoch mali pripravené informácie, mladým predstavovali známe mená ako Beatles, Rolling Stones, Jimmy Hendrix, ale aj menej známych hudobníkov. "Music Boxy sme pripravovali štyri sezóny, mali 65 pokračovaní, chodilo okolo osemsto až tisíc ľudí. Potom nám vedenie kulturáku dalo najavo, že prezentácia západnej hudby nie je žiadaná," zaspomínal Radványi.



Medzitým sa však podarilo túto scénu v Trnave a okolí rozbehnúť, diskotéky začali robiť viacerí zanietenci. V roku 1970 dokonca v kultúrnom dome pripravili prvý a nadlho jediný celoslovenský festival diskdžokejov. "My sme s diskotékami začali preto, lebo sme mali obaja zbierku gramoplatní a chceli sme sa o hudbu z nich podeliť," doplnil Radványi, dodnes aktívny muzikant, ktorý 25 rokov na rozhlasových vlnách šíril osvetu o hudbe. Naposledy mal pätnásť rokov na stanici Devín svoju reláciu Bluesnenie.