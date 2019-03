Prvé prezidentské voľby majú za sebou aj 18-ročné dvojičky

Dvojičky študujú odbor učiteľstvo a vychovávateľstvo pre materské školy.

Skalica 16. marca (TASR) – Prvýkrát sa na prezidentských voľbách zúčastnili aj 18-ročné dvojičky Kristína a Veronika, ktoré študujú na Strednej odbornej škole Jozefa Čabelku v Holíči. Hlavný dôvod, prečo volili, bola podľa ich slov snaha posunúť Slovensko k lepšiemu.



Napriek širokej ponuke nemali problém s výberom svojho kandidáta. "Dlho som nerozmýšľala, komu dám svoj hlas. Sledovala som médiá a dokázala som si urobiť obraz, koho budem voliť," uviedla Kristína. "Aj ja som na tom bola podobne. Keď som si získala informácie o jednotlivých kandidátoch, môj výber bol pomerne jednoznačný," doplnila Veronika.



Dvojičky študujú odbor učiteľstvo a vychovávateľstvo pre materské školy. "O voľbách sme sa v škole so spolužiakmi rozprávali a aj sme si medzi sebou povedali, kto by koho volil. Ale nerozoberali sme to podrobnejšie ani s profesormi, ani medzi sebou," skonštatovala Veronika. Podľa Kristíny to bolo aj preto, že v triede je ešte pomerne málo študentov, ktorí už dosiahli vek na to, aby sa mohli voliť. "Ale prevládal názor, že ak by mohli, na voľbách by sa zúčastnili," doplnila Kristína.