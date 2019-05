Prvé tri hokejové dni hodnotí košická polícia ako pokojné

Pred jednotlivými zápasmi, ale i medzi nimi policajti vykonávajú pyrotechnické prehliadky.

Košice 13. mája (TASR) - Prvé tri hracie dni hokejového šampionátu v Košiciach nepriniesli žiadny mimoriadny incident, ktorý by narušil alebo obmedzil hokejové zápasy. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že policajti preverujú pôvod desiatich falošných lístkov, ktoré si fanúšikovia kúpili prostredníctvom rôznych internetových portálov.



Pred jednotlivými zápasmi, ale i medzi nimi policajti vykonávajú pyrotechnické prehliadky. „Aj vďaka nim sa fínskemu fanúšikovi podarilo vrátiť zabudnutú príručnú batožinu s osobnými dokladmi, ktorá bola nájdená po ukončení prvého hokejového zápasu na tribúne pre divákov. Pred vrátením sa však batožina nevyhla dôkladnej pyrotechnickej prehliadke, ktorá v nej žiadny podozrivý predmet neodhalila,“ spresnila hovorkyňa s tým, že iný fínsky fanúšik stratil doklady. Má ich späť aj prostredníctvom spolupráce jednotlivých policajných zložiek.



„Vstup osôb na hokejový šampionát je od prvého zápasu kontrolovaný organizátormi podujatia. Vďaka spolupráci s colným úradom sú tieto kontroly ešte rýchlejšie a dôslednejšie,“ uviedla Ivanová s tým, že polícia naďalej apeluje na všetkých návštevníkov, aby sa k hokejovej aréne dostavili s dostatočným časovým predstihom, a to minimálne dve hodiny vopred.



Polícia doposiaľ nezaznamenala žiadne výtržnosti počas jazdy vlakom Macejko ani kolízie v cestnej premávke, ktoré by súviseli s obmedzením dopravy, prípadne uzáverou niektorých ulíc a križovatiek.