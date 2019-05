Prví voliči v bratislavskej Karlovej Vsi prišli hneď po začatí volieb

Voliči prichádzajú do volebných miestností zväčša po jednom, resp. v menších skupinách, zastúpené sú všetky vekové kategórie.

Bratislava 25. mája (TASR) - V najväčšom volebnom okrsku č. 2 v bratislavskej Karlovej Vsi, v ktorom je zapísaných 1839 oprávnených voličov, v sobotňajších voľbách do Európskeho parlamentu (EP), privítali prvého hlasujúceho hneď po otvorení volebných miestností o 7.00 h.



"Dôvodom, prečo som prišiel voliť a prečo je dôležité voliť, je podľa mňa to, aby sme si vybrali zástupcov, ktorí nás budú zodpovedne zastupovať na pôde Európskeho parlamentu (EP), aby bol slovenský hlas počuť na tomto fóre a dokázal obhajovať záujmy ľudí, ktorí na Slovensku žijú vrátane sociálne slabších skupín obyvateľstva," povedal Vladimír Kozlík pre TASR ešte predtým, ako vstúpil do volebnej miestnosti.



Pre Jána Dobáka vyplýva dôvod účasti z presvedčenia, že právo voliť je potrebné využiť v každých voľbách. „A aj v týchto možno takýmto spôsobom vyjadriť to, s čím sme a s čím, naopak, nie sme spokojní," zdôraznil. Priznal, že napríklad pomoc eurofondov na každodenný život v mestskej časti veľmi necíti. "To však nie je dôvod, aby som bol odporcom EÚ," dodal.



Svoju účasť na voľbách ozrejmil aj pán Jozef. "Sme predsa v Únii a je nám dobre, a dúfam, že nám bude dobre aj naďalej,“ povedal.



Voliči prichádzajú do volebných miestností zväčša po jednom, resp. v menších skupinách, zastúpené sú všetky vekové kategórie.



V Karlovej Vsi môžu voliči hlasovať v 30 volebných okrskoch, v celej Bratislave v 378. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Voliči zvolia 14 slovenských europoslancov, kandidátov na nich ponúka 31 politických strán a hnutí. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.



Jedným z najväčších projektov, ktorý v Karlovej Vsi potvrdzuje možnosť pomoci prostredníctvom fondov Európskej únie (EÚ), je program Deliver: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy. V mestskej časti sa realizuje v päťročnom cykle (2018 - 2023), pričom sa v ňom ráta s výsadbou zelene, vytváraním zelených striech či zelených stien i vodozádržnými opatreniami v rámci verejných priestorov. Cieľom projektu je tiež zníženie uhlíkovej stopy v Karlovej Vsi a edukácia. Na realizáciu tohto projektu vyčlenila Európska komisia (EK) prostredníctvom finančného nástroja Life prostriedky vo výške 1.467.913 eur. Karlova Ves bola tiež v apríli tohto roka úspešná v 2. výzve iniciatívy Európskej komisie WiFi4EU, a ako jedna z 23 samospráv v Bratislavskom kraji získala 15.000 eur na zriadenie bezplatných hotspotov Wi-Fi na verejných priestranstvách.