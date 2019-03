Prvovolička na Záhorí dostala k narodeninám hlasovací lístok

Volebné miestnosti v sobotňajšom druhom kole volieb prezidenta SR sú otvorené do 22. h. Volebné právo má viac ako 4,45 milióna občanov žijúcich na Slovensku a v zahraničí.

Závod 30. marca (TASR) – V Závode na Záhorí odvolila v sobotňajšom druhom kole volieb prezidenta SR aj najmladšia obyvateľka obce s voličským právom. Romana Valentová ho získala v sobotu a ešte pred popoludňajšou oslavou svojich 18. narodenín si prvýkrát vyskúšala, aké je to voliť.



V tom, koho podporí, mala jasno. Rovnako jasnú predstavu má i tom, prečo je dôležité zúčastniť sa na prezidentských voľbách. "Tieto voľby sú dôležité pre to, aby sa niečo v tejto krajine zmenilo," zdôraznila.



Nová hlava štátu by mala mať podľa študentky tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Bratislave najčistejšie úmysly, schopnosť dôstojne a správne reprezentovať krajinu a snažiť sa jej maximálne pomôcť. "Verím, že osoba, ktorú si ľudia zvolia, dokáže oprávnenosť tejto voľby," dodala Romana.



V Závode je priebeh volieb pokojný, podľa členov jednej z dvoch okrskových volebných komisií voliči prichádzajú, no rekordnú účasť v sobotu, počas ktorej aj na strednom Záhorí teplota pri bezoblačnej oblohe vystúpila na 18 stupňov, nezaznamenajú. V obci má hlasovacie právo 2369 voličov.



Volebné miestnosti v sobotňajšom druhom kole volieb prezidenta SR sú otvorené do 22. h. Volebné právo má viac ako 4,45 milióna občanov žijúcich na Slovensku a v zahraničí. Svojimi hlasmi zvolia v poradí piateho prezidenta novodobej SR.