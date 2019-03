Prvovoličov v L. Kľačanoch vychovávajú pohárikom domácej pálenky

Odovzdať hlas prezidentskému kandidátovi prišla v sobotu aj prvovolička Denisa Kubíková. Účasť na voľbách vníma ako svoju povinnosť i právo.

Liptovské Kľačany 16. marca (TASR) – Prvovoličov v Liptovských Kľačanoch už dlhé roky vychovávajú pohárikom domácej pálenky. Starosta obce Ján Hollý tvrdí, že špeciálna tradícia nemá mladých navádzať na pitie, ale práve, naopak, viesť ich k zodpovednosti. Netradičnú teóriu potvrdzuje aj vysoká volebná účasť, ktorá sa takmer vždy pohybuje nad celoštátnym priemerom.



„Takýto zvyk sa pri voľbách v Liptovských Kľačanoch traduje od dávnej minulosti. Mladým ľuďom chceme takýmto spôsobom vysvetliť, že s prekročením prahu dospelosti získavajú nielen isté možnosti a oprávnenia, ale aj zodpovednosť. Do týchto oprávnení spadá ako voličské právo, tak i konzumácia alkoholických nápojov. Našou úlohou je naučiť ich, že so získanými možnosťami majú narábať takým spôsobom, aby boli na prospech spoločnosti, v ktorej žijú,“ vysvetlil starosta.



Pripíjací ceremoniál Liptáci vykonávajú po oficiálnej „hlasovacej“ časti. Po tom, čo prvovolič vhodí lístok do schránky, príde si štrngnúť na obecný úrad so starostom. Pri komunálnych voľbách preberá na seba tento zvyk namiesto starostu iná poverená osoba.



Odovzdať hlas prezidentskému kandidátovi prišla v sobotu aj prvovolička Denisa Kubíková. Účasť na voľbách vníma ako svoju povinnosť i právo. „Chcem, aby sa na Slovensku niečo zmenilo. Preto som dnes prišla voliť. Pri hlasovaní som sa rozhodovala intuitívne, najmä podľa sympatií,“ povedala.



Volebná účasť býva podľa slov starostu vysoká, zvyčajne nad celoštátnym priemerom. V posledných voľbách do vyššieho územného celku zaznamenala komisia v Liptovských Kľačanoch najvyššiu účasť v okrese a druhú najvyššiu v kraji. Podľa podpredsedníčky tamojšej okrskovej volebnej komisie Jany Šimanskej sa nenudia ani počas týchto volieb. „Ľudí máme naozaj dosť. Robíme tak, aby sme všetko stíhali, priebežne zapisujeme. Rady voličov však zatiaľ nemáme,“ dodala s úsmevom.