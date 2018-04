Prvú kaplnku T. Zemana na svete má arcibiskupské gymnázium v Trnave

Kaplnka je otvorená stále a je k dispozícii žiakom, pedagógom i zamestnancom. Kapacitu má dve triedy a 60 miest.

Trnava 1. apríla (TASR) – Prvou kaplnkou na svete, ktorá bola zasvätená blahoslavenému Titusovi Zemanovi, je kaplnka na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave. Je to škola, kde tento kňaz, rehoľník a mučeník strávil niekoľko rokov ako učiteľ chémie a prírodopisu.



Arcibiskupské gymnázium biskupa Pavla Jantauscha sa spolu s Pedagogickou a sociálnou akadémiou blahoslavenej Laury presťahovalo do priestorov na Hollého ulici v Trnave po nákladnej rekonštrukcii začiatkom tohto školského roka. Predtým historická budova slúžila ako štátne gymnázium a v úplnom začiatku ako gymnázium cirkevné. Titus Zeman na ňom pôsobil ako pedagóg v rokoch 1943 až 1949. "Epicentrom každej cirkevnej školy je kaplnka. Počas obnovy našej budovy sme sa zapodievali spolu s arcibiskupom Jánom Oroschom, komu našu novovybudovanú zasvätiť. A vtedy prišla tá správa o blahorečení Titusa Zemana," povedal pre TASR riaditeľ školy Ľuboš Hašan.







Kaplnku zriadili na prízemí, hneď pri vchode k učebniam. Hašan uviedol, že dlho hľadali jej podobu, aby dokázala osloviť mladého človeka. Nakoniec sa obrátili na kežmarského umeleckého rezbára Martina Barnáša, ktorý vytvoril kazateľnicu, oltárny stôl i krížovú cestu, ktorá je umiestnená na jednej zo stien. "Liturgické vybavenie je veľmi moderné. Na kazateľnici je sieť, poukazuje na to, že Kristus spúšťa siete, aby nás dokázal k sebe pritiahnuť. V druhom význame symbolizuje mrežu, poukazujúcu, že Titus Zeman bol väznený," dodal riaditeľ školy. V kaplnke bude umiestnený aj oficiálny portrét blahoslaveného. "Na ten ešte čakáme," uviedol.



Kaplnka je podľa jeho slov otvorená stále a je k dispozícii žiakom, pedagógom i zamestnancom. Kapacitu má dve triedy a 60 miest. "Ráno sa tu konajú omše, ktokoľvek môže kedykoľvek počas dňa vojsť," povedal Hašan. Kaplnku vysvätil arcibiskup Orosch v novembri. "Odvtedy už asi nejaké ďalšie kaplnky zasvätené Titusovi Zemanovi vo svete pribudli, ale my stále zostávame jedinou školskou," dodal riaditeľ školy.



Titusa Zemana pripomína na budove gymnázia aj pamätná tabuľa. Zeman (1915 - 1969) v čase prenasledovania cirkvi v 50. rokoch dvakrát úspešne previedol skupinu bohoslovcov cez štátne hranice do Talianska, aby tam mohli doštudovať kňazstvo. Tretí pokus bol neúspešný, zatkli ho a odsúdili na 25 rokov väzenia. Vo väzení ho mučili a ponižovali. Po 13 rokoch bol podmienečne prepustený, bol však stále sledovaný. Proces jeho blahorečenia začal v roku 2010. Za blahoslaveného bol vyhlásený 30. septembra 2017.