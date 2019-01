Prvý cezhraničný skibus spojil Šalgotarján so stredom Slovenska

Skibus zabezpečovaný Banskobystrickým samosprávnym krajom bude takto premávať každú sobotu a nedeľu až do 24. marca.

Zvolen 19. januára (TASR) - Skibus spájajúci dve krajiny - Maďarsko a Slovensko, absolvoval v sobotu svoju prvú cestu. Spoj vychádza z maďarského Šalgotarjána a lyžiarov priváža postupne do štyroch slovenských centier v Hriňovej, Mýte pod Ďumbierom, na Tále a na južnú stranu Chopku.



Skibus zabezpečovaný Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) bude takto premávať každú sobotu a nedeľu až do 24. marca.



Heslom "lepšie raz zažiť ako trikrát počuť" sa na začiatku projektu inšpirovali aj predseda BBSK Ján Lunter spolu so županom Novohradskej župy so sídlom v Šalgotarjáne Skuczim Nándorom a v sobotu absolvovali prvú cestu skibusom.



"Sme veľmi radi, že sme mohli takouto formou podporiť rozvoj cezhraničnej spolupráce a cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji. Vďaka spolupráci s partnerskou Novohradskou župou v Šalgotarjáne a turistickými regiónmi Novohrad, Podpoľanie a Horehronie sme dokázali dať turistom z Maďarska a našich južných okresov moderné a pohodlné spojenie do lyžiarskych stredísk v kraji a zároveň im poskytnúť zvýhodnené ceny skipasov. Verím, že aj tento projekt k nám pomôže prilákať nových turistov, ktorí sa k nám budú radi vracať," uviedol pri tejto príležitosti Lunter.



Ako dodal, oba kraje budú okrem cestovného ruchu či kultúry spolupracovať aj na projektoch pri budovaní cestnej a dopravnej infraštruktúry na juhu BBSK.



Po príchode na Tále boli lyžiari a hostia zo skibusu svedkami spojenia folklóru viacerých regiónov na jednom mieste.



"V súčasnosti je skibus benefit každého moderného lyžiarskeho strediska. Cezhraničný skibus je zárukou výhodnej lyžovačky a bezpečnej dopravy do zasnežených lyžiarskych stredísk a šetrí nielen peniaze turistov na dopravu, ale najmä životné prostredie," uviedol na mieste predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie Ľuboš Ďurinďák.



"Veríme, že návštevníci ocenia takúto iniciatívu a využijú výhodné služby a zľavy, ktoré pre nich pripravujeme v spolupráci s lyžiarskymi strediskami, Podpoľaním, Novohradom, Maďarskom a Banskobystrickým krajom," uviedla pre TASR výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.



Ako na záver upozornila, jazdu skibusom je nutné si objednať na e-mailovej adrese skibus@blaguss.sk. Viac informácii je na stránke www.horehronie.net.