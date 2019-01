Prvý elektrický carsharing na Slovensku spustia v Košiciach

Flotila bude spočiatku pozostávať z 20 elektromobilov na širšie centrum mesta.

Košice 28. januára (TASR) – Prvý elektrický carsharing na Slovensku bude mať verejnosť k dispozícii v Košiciach. Zdieľanie elektromobilov bude dostupné približne od prvej polovice februára. Flotila bude spočiatku pozostávať z 20 elektromobilov na širšie centrum mesta. Pre TASR to povedal konateľ spoločnosti SHARE’Ngo, ktorá bude systém prevádzkovať, Peter Liba.



Zdieľané autá sa budú používať na základe minútovej tarifikácie na jednosmerné cesty. "Auto zostane pre klienta zarezervované 20 minút. Dovtedy má čas, aby k nemu prišiel. Otvorí ho pomocou mobilnej aplikácie, zadá svoj osobný pin kód a vie ho začať používať," povedal s tým, že oproti bikesharingu či požičovniam áut ho stačí zaparkovať na ktoromkoľvek mieste v rámci free-floatingovej zóny. "To znamená, že kde ho predchádzajúci užívateľ nechal, tam ho viete vyzdvihnúť a používať ďalej. Základom celej aplikácie je mapa, na ktorej vidíte všetky autá ktoré sú voľné", povedal Liba.



Podľa jeho slov kapacita na zdieľané autá v Košiciach je 150 až 200 áut. Vzhľadom na ich nižší úvodný počet je ohraničená aj zóna ich používania. "Nie je v tom zahrnuté celé mesto v rámci sídlisk. Ide o takzvané širšie centrum. Ohraničené je zo západu Triedou SNP, zo severu je to Watsonova ulica, z východu železničná trať a z juhu Jantárová ulica," uviedol s tým, že postupne sa bude free-floatingová zóna rozširovať, rovnako ako flotila.



V rámci carsharingu budú v Košiciach k dispozícii dvojmiestne elektromobily čínskeho výrobcu ZhiDou. Ako pre TASR potvrdil ambasádor spoločnosti ZhiDou pre Európu Branislav Kocper, celková investícia pre naplnenie prvej koncovej fázy projektu je 1,3 milióna eur. "O zdieľaný systém elektromobilov prejavili záujem aj vo Zvolene, Trenčíne či v Bratislave. Okrem ďalších miest vo svete dlhoročne funguje napríklad v Taliansku, rovnako aj v holandskom Amsterdame. Aktuálne sa spúšťa vo Viedni a jeho budúcnosť vidíme tiež v ukrajinskom Kyjeve," uviedol.



Parkovanie zdieľaných áut podľa Libu rieši prevádzkovateľ systému. "Na existujúcich carsharingových systémoch v iných krajinách bolo preukázané, že jedno zdieľané auto dokáže nahradiť až 15 súkromne vlastnených áut," povedal. Ako výhody označil okrem iného to, že sa ním v meste rieši problém s parkovaním či samotná hustota dopravy. "Pokiaľ ide o elektromobily, riešime aj ekologickú otázku," uzavrel.