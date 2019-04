Prvý lavínový stupeň platí v polohách Tatier od 1600 metrov

Výrazné oteplenie, ktoré trvá od štvrtka (25. 4.), môže byť spúšťačom menších samovoľných lavín z mokrého, najmä novšieho snehu.

Liptovský Hrádok 26. apríla (TASR) - Malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice prevláda v piatok v najvyšších polohách Vysokých, Nízkych a Západných Tatier (nad 1600 metrov nad morom).



Podľa Filipa Kyzeka zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby môže byť výrazné oteplenie, ktoré trvá od štvrtka (25. 4.), spúšťačom menších samovoľných lavín z mokrého, najmä novšieho snehu. A to predovšetkým na slnkom osvetlených svahoch. „Starý, podkladový sneh je už firnový a všeobecne dobre spevnený. Uvoľnenie lavín je možné iba ojedinele na veľmi strmých svahoch pri veľkom dodatočnom zaťažení. Vo výnimočných prípadoch je možné uvoľnenie spontánnych kĺzavých lavín na veľmi strmých trávnatých svahoch,“ uviedol.



V piatok ráno bolo na horách polooblačno. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od plus dva do plus desať stupňov Celzia. Fúkal silný južný a juhozápadný vietor s rýchlosťou päť až 15, v nárazoch až 25 metrov za sekundu. V predchádzajúcich dňoch pripadlo v najvyšších polohách Vysokých Tatier do 20 centimetrov nového snehu.