Prvým oficiálnym kandidátom na primátora B. Bystrice je Igor Kašper

Banská Bystrica 27. júna (TASR) – Prvým oficiálnym kandidátom na primátora Banskej Bystrice v tohtoročných komunálnych voľbách je krajský a mestský poslanec Igor Kašper. Oznámil to v stredu s tým, že kandidovať bude ako nezávislý, ale s podporou strán SaS, OĽaNO a hnutiami Sme rodina, KDH a Progresívne Slovensko. Osobne ho prišli do mesta pod Urpínom podporiť napríklad aj podpredseda SaS Ľubomír Galko či predseda Sme rodina Boris Kollár.



"Mám chuť a energiu posunúť toto mesto minimálne o dva kroky vpred. Chcem žiť v meste, kde bude rovnosť šancí, kde bude jedno, či dieťa chodí do cirkevnej alebo mestskej školy, v meste, kde nebudú herne. Chcem obmedziť množstvo bilbordov a bojovať proti vizuálnemu smogu, ktorý sa v poslednom období neuveriteľne rozrástol. Želám si, aby parkovné vyberalo mesto a nie súkromná spoločnosť. Pomoc mladým rodinám si predstavujem vo výstavbe nájomných bytov, ktoré sa tu posledné roky vôbec nestavali. Dokonca to vieme urobiť tak, že to nezaťaží mestskú pokladnicu," priblížil Kašper svoj program, s ktorým chce osloviť voličov. Do dňa volieb sa chce stretnúť minimálne s 10.000 ľuďmi, rozprávať sa s nimi a hľadať riešenia na ich problémy.



Ako tiež poznamenal, mrzí ho, že "v okolí primátora sú ľudia, ktorí nielenže tomuto mestu nepomáhajú, ale podľa neho mu dokonca škodia". Podrobnosti nateraz zverejniť nechcel.



Galko zdôraznil, že pre SaS je Kašper človekom, ktorý je osem rokov v komunálnej politike, udržal si nezávislosť, je realistom, rozhodným a zásadovým človekom. Vie spájať tak, ako je to teraz v prípade demokratickej opozície.



Na otázku TASR, s akou sumou počíta na kampaň, kto na nej bude participovať a či ju bude robiť i prostredníctvom bilbordov, Kašper reagoval: "Predpokladám sumu približne 30.000 až 40.000 eur. Som kandidátom politických strán a hnutí, nejakým spôsobom pomôžu aj tie a určite v tom bude môj osobný vklad. Predpokladáme, že založíme transparentný účet, takže bude možnosť príspevkov i od občanov. K dnešnému dňu nemám zarezervovaný žiadny bilbord."