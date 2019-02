Prešovský kraj rozšíri cyklistickú sieť, dal si vypracovať štúdiu

Kostrová sieť cyklistických komunikácií v PSK je hotová v rozsahu 42 percent, čo predstavuje dĺžku 348,5 kilometra.

Prešov 7. februára (TASR) – Najlepšia situácia, čo sa týka cyklistickej infraštruktúry v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK), je v okolí Tatier. Vyplýva to z koncepčno-strategického dokumentu, ktorý si dal v minulom roku vypracovať Úrad PSK. Na poslednom rokovaní jeho návrh schválili krajskí poslanci.



"Návrh kostrovej siete cyklotrás v PSK vznikol hlavne z dôvodu, aby Úrad PSK mal koncept kadiaľ viesť cyklotrasy. Zhotoviteľ navrhol riešenie s tým, že momentálne budeme pristupovať k ďalším krokom, lebo teraz vieme kade a potrebujeme vedieť aj ako. Je potrebné špecifikovať parametre, technické náležitosti, aby ich každá trasa spĺňala," uviedol koordinátor cyklistickej mobility Matúš Goga s tým, že sa bude vychádzať z európskych štandardov.



Kostrová sieť cyklistických komunikácií v PSK je hotová v rozsahu 42 percent, čo predstavuje dĺžku 348,5 kilometra. Sú v nej zahrnuté existujúce cyklistické cestičky, miestne komunikácie a cesty, ktoré spĺňajú kritériá pre hlavné cyklotrasy v kraji. Väčšiu polovicu je potrebné dobudovať.



"My sa snažíme ich poprepájať tak, aby vytvárali jednotné celé úseky. Najlepšia situácia je v okolí Tatier, kde sa do infraštruktúry investovalo trochu viac. Čím ideme ďalej na východ, tým je tá situácia horšia," skonštatoval Goga.



"Kostrová sieť má zabezpečiť priechodnosť na území kraja v smere sever - juh a východ - západ po viacerých trasách, spájať cyklistické centrá – krajské mestá, a hlavne turistické oblasti cestovného ruchu, počnúc Vysokými Tatrami, Pieninami až po Poloniny. Dá sa to prirovnať k diaľničnej sieti pre automobily. Mala by to byt najkomfortnejšia, najbezpečnejšia sieť trás, po ktorých sa môžu cyklisti a cykloturisti presúvať z jedného turistického centra do druhého," povedal zhotoviteľ štúdie návrhu kostrovej siete cyklotrás v PSK Vladimír Ligus.



Na margo technických parametrov uviedol, že cyklotrasa by mala byt minimálne tri metre široká, celoročne užívateľná, so spevneným povrchom. "Sklony by mali byť prijateľné do šiestich percent, v horských oblastiach do deviatich, aby to bolo bezpečné a pohodlné pre rodiny s deťmi, ako aj pre turistov, ktorí idú s plnou výbavou. Pri okresných mestách má plniť aj funkciu pre každodennú dopravu do centier za prácou alebo zábavou," vysvetlil Ligus.



Navrhnutá sieť cyklotrás má 840 kilometrov. Poslanci ju uznesením rozšírili o približne 20 kilometrov.