Prešovský kraj odstráni havarijný stav mostov

Najstaršie majú aj viac ako 60 rokov.

Prešov 6. októbra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje ešte v tomto roku zrekonštruovať päť mostov v najhoršom stave. Podľa hovorkyne PSK Daši Jeleňovej ich opravou sa úplne odstráni havarijný stupeň stavieb na území kraja.



Ako povedala, najstaršie mosty v kraji majú priemerne 50 až 60 rokov, boli vybudované v medzivojnovom a povojnovom období, čomu zodpovedá aj ich technický stav. V súčasnosti je na území kraja 14 mostov vo veľmi zlom stave, teda v šiestom stupni.



"Ide o most v Bardejove, Radvani nad Laborcom, Ruskej Volovej, Krásnom Brode, Jezersku, Šarišskom Jastrabí, v Huncovciach, most pred Tatranskou Štrbou, Levočskou Dolinou a obcou Kremná, most za Brezovicou, Tatranskou Kotlinou, Žalobínom a za obcou Veľká Franková," vysvetlila Jeleňová.



"Dva mostné objekty v kraji sú dokonca v najvyššom havarijnom siedmom stupni. Správa a údržba ciest (SÚC) PSK ich chce opraviť ešte v tomto roku a zlepšiť tak celkový technický stav mostov, ktorých má v správe 1239," zdôraznila hovorkyňa kraja.



„Rekonštrukcia so začatím v roku 2018 je v závislosti od priebehu obstarávania plánovaná na dvoch mostných objektoch v siedmom stupni. Ide o most pred obcou Krušinec a most za obcou Litmanová,“ priblížil riaditeľ SÚC PSK Peter Kočiško s tým, že rekonštrukcie by sa mal dočkať aj most v šiestom stupni v meste Bardejov a dva mosty v zlom stave v piatom stupni v Spišskej Belej a Ladomirovej.



Aktuálne ma SÚC PSK za sebou rekonštrukciu šiestich mostných objektov v stupni päť a šesť z celkového počtu osem mostných objektov, ktoré boli projekčne pripravené v minulom období. Na ostatné mosty v týchto stupňoch majú cestári rozpočtovo kryté vyhotovenia projektových dokumentácií s následnou plánovanou realizáciou v rokoch 2019 – 2021.



Podľa štatistík SÚC PSK je najviac mostov na území krajskej samosprávy v počte 671 v treťom stupni, čo znamená dobrý stav. V uspokojivom stave, teda vo štvrtom stupni, je 352 mostov a v zlom stave v piatom stupni je ich 52.



"Na území PSK je momentálne 65 mostov v prvom stupni, teda v bezchybnom stave. Najviac takýchto mostných objektov je v správe a údržbe v oblasti Prešov 18, v oblasti Starej Ľubovni je ich 14," ozrejmil Kočiško a doplnil, že vo veľmi dobrom stave je 83 mostov v kraji.



"Ročne vyčlení PSK na rekonštrukciu respektíve modernizáciu mostov vrátane projektových dokumentácií zhruba 2 až 3 milióny eur a približne 500.000 eur na bežnú údržbu a opravy mostov. Finančné prostriedky na tento účel môže čerpať aj zo zdrojov EÚ. Už teraz je z týchto financií plánovaná rekonštrukcia piatich mostných objektov na ceste II/575 Medzilaborce – Krásny Brod – Malá Poľana," dodala Jeleňová.