Právnik P. Crkoň ohlásil svoju tretiu kandidatúru na primátora Púchova

Púchov 27. júna (TASR) – Napriek tomu, že Púchov patrí medzi najbohatšie mestá, nepremietlo sa to do kvality života obyvateľov. Myslí si to 50-ročný advokát Pavol Crkoň, ktorý v stredu ohlásil ako prvý kandidatúru na primátora mesta Púchov.



Mesto podľa neho plní iba úlohu údržbára a svoj potenciál zďaleka nevyužíva. „Ľudia si zaslúžia od mesta viac. To, že kráčame vpred, neznamená, že nemôžeme bežať,“ dodal Crkoň s tým, že vo svojej kampani sa chce zamerať na zlepšenie kvality života Púchovčanov a využitie ekonomického a priemyselného potenciálu mesta.



Crkoň sa o post primátora uchádzal už dvakrát. V minulosti upozorňoval na kauzy a netransparentné hospodárenie mesta, rovnako ostro kritizoval štýl riadenia dlhoročného bývalého primátora Mariána Michalca.



„Keď sa pred štyrmi rokmi vymenilo vedenie, ľudia si doslova vydýchli,“ hovorí Crkoň, pre ktorého bolo v roku 2014 prioritné zmeniť pomery v meste. Napriek tejto zmene sa očakávania občanov podľa jeho slov dostatočne nenaplnili.



V komunálnych voľbách v roku 2010 skončil Crkoň v konkurencii ďalších piatich kandidátov s 2193 hlasmi druhý za Michalcom, ktorý získal 3516 hlasov. Vo voľbách v roku 2014 obsadil tretiu priečku s 1508 hlasmi za súčasným primátorom Púchova Rastislavom Henekom (2631 hlasov) a Michalcom (2572).