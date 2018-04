Obyvateľom Púchovskej doliny začal slúžiť automatický defibrilátor

Prístroj je plnoautomatický a používateľa navádza hlasovými pokynmi, ako má postupovať pri záchrane pacienta. Jeho cena sa pohybuje na úrovni asi 2000 eur.

Dohňany 25. apríla (TASR) – Obyvateľom Púchovskej doliny začal tento týždeň slúžiť automatický externý defibrilátor. Prístroj kúpila po dohode s viacerými starostami obec Dohňany a bude umiestnený na budove tamojšieho obecného úradu.



Ako TASR informoval starosta Dohnian Milan Panáček, defibrilátor je pod dohľadom kamerového systému a alarmu. Prístroj je plnoautomatický a používateľa navádza hlasovými pokynmi, ako má postupovať pri záchrane pacienta. Jeho cena sa pohybuje na úrovni asi 2000 eur. Prístroj bude k dispozícii prostredníctvom krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.



Defibrilátor je bezpečný a jednoduchý zdravotnícky prístroj, ktorý vedie záchrancu krok za krokom zvukovými a niekedy tiež obrazovými povelmi podľa naprogramovaného protokolu. Je schopný bezchybne automaticky analyzovať elektrickú činnosť srdca prostredníctvom elektród nalepených na hrudník postihnutého a pokiaľ je to vhodné, odporučí podanie elektrického výboja.



Plne automatizovaný prístroj hlasom komunikuje so záchrancom, vyzve ho na ústup od tela osoby, k stlačeniu tlačidla a výboj automaticky aplikuje. Poskytovať prvú pomoc môže i laik, pričom neexistuje riziko nesprávneho použitia prístroja. Použitie automatického externého defibrilátora v rámci poskytovania prvej pomoci výrazne zvyšuje šancu na oživenie človeka s náhlym zlyhaním srdca a jeho návrat do plnohodnotného života.