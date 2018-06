VEĽKÁ NEHODA v Pustých Úľanoch: Zrazila sa sanitka s mikrobusom

Na mieste zasahovali aj policajti, pričom k úniku prevádzkových kvapalín nedošlo. Po zdokumentovaní nehody políciou vozidlo odtiahli mimo vozovku.

Pusté Úľany 11. júna (TASR) – Hasiči v pondelok zasahovali pri dopravnej nehode sanitky s mikrobusom za Sládkovičovom smerom na Veľké Úľany (okres Galanta). Išlo o vozidlo dopravnej zdravotnej služby.



Ako TASR informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová, "nehoda si vyžiadala štyroch ľahko zranených." Previezli ich do nemocnice v Galante.



Júlia Kedrová, krajská hovorkyňa hasičov uviedla, že sanitka sa nachádzala pri ceste za krajnicou a druhé vozidlo sa nachádzalo na vozovke. "Hasiči v spolupráci so zdravotníkmi z poškodeného sanitného vozidla poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a odovzdali ich do starostlivosti záchrannej zdravotnej služby, ktorá sa dostavila na miesto udalosti. Na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia," doplnila hovorkyňa.



Na mieste zasahovali aj policajti, pričom k úniku prevádzkových kvapalín nedošlo. Po zdokumentovaní nehody políciou vozidlo odtiahli mimo vozovku.