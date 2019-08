Pútnické miesto gréckokatolíkov v Ľutine navštívili tisíce veriacich

Tisíce gréckokatolíckych veriacich každý rok v auguste prichádzajú do obce Ľutina (okres Sabinov), aby sa tu spoločne modlili k Presvätej Bohorodičke a pripomínali si zjavenie sv. Mikuláša. Na snímke pútnické miesto, kalvária na ľutinskej hore.

Ľutina 19. augusta (TASR) - Na pútnickom mieste v obci Ľutina v Sabinovskom okrese vyvrcholila v nedeľu (18. 8.) najväčšia odpustová slávnosť gréckokatolíkov. Konala sa pri príležitosti sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Ako TASR v pondelok informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič, zúčastnili sa na nej tisíce veriacich.



Archijerejskú svätú liturgiu slávil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak, homíliu predniesol apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello. Spolu s nimi koncelebroval vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, vladyka Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu a množstvo kňazov.



"V homílii sa apoštolský nuncius zameral na Máriu ako tú, ktorá putuje za svojím Synom do neba. Mária putovala s Ježišom pod srdcom do Betlehema, putovala s ním aj k svojej príbuznej Alžbete a jej púť je zavŕšená prijatím aj s telom a dušou do nebeskej slávy. Celá táto Máriina pozemská púť bola sprevádzaná postojom pokory a poníženosti voči Božiemu plánu," priblížil Pavlišinovič.



V závere svätej liturgie prečítal protosynkel Prešovskej archieparchie Ľubomír Petrík pozdravný list Svätému Otcovi Františkovi, v ktorom sa mu poďakoval za jeho slová a myšlienky z homílií, katechéz a príhovorov.



"Ďakujeme vám aj za pápežské dokumenty počas Vášho pontifikátu a za vašu službu posilňovania bratov vo viere v týchto búrlivých časoch, v ktorých potrebujeme vidieť príklad a počuť jasné slovo pastiera a proroka," odznelo podľa Pavlišinoviča v liste pápežovi.



Záverečná nedeľná archijerejská svätá liturgia bola podľa Pavlišinoviča vyvrcholením bohatého duchovného programu, ktorý počas celého víkendu bol paralelne v bazilike minor a na ľutinskej mariánskej hore. Súčasťou programu boli liturgické slávenia a pobožnosti, Mariánske večeradlo, Cesta svetla, posviacka vody, celonočné bdenie či evanjelizačný program.