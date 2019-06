R. Berkes: Turisti prichádzajú do Bratislavy aj pre jej polohu

Vidím výhodu v tom, že objavili Bratislavu aj preto, že je blízko dvoch metropol, ktoré sú cieľovou destináciou pre mnohých záujemcov, konštatoval Berkes.

Bratislava 23. júna (TASR) - Turisti prídu do Bratislavy na dva alebo tri dni, chcú ju spoznať a potom využiť jej blízkosť s Budapešťou a Viedňou a navštíviť aj tieto mestá. Povedal to pre TASR prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes.



"Vidím výhodu v tom, že objavili Bratislavu aj preto, že je blízko dvoch metropol, ktoré sú cieľovou destináciou pre mnohých záujemcov. A bude už len na nás, ako ich dokážeme primať, aby v budúcnosti strávili dlhý čas v našom hlavnom meste," konštatoval Berkes s tým, že by mohlo ísť o budovanie rôznych atrakcií, ktoré by oslovili dovolenkárov. V súvislosti s organizovaním svetového šampionátu v ľadovom hokeji tento rok v Bratislave a Košiciach uviedol, že cestovné kancelárie takéto podujatia vítajú a sú vždy prínosom.



Veľmi zaujímavé sú podľa neho pre turistov Vysoké a Nízke Tatry, priaznivcov si získava aj historické mesto Banská Štiavnica a jej okolie, cestovnému ruchu pomáha budovanie cyklotrás aj organizovanie vínnych ciest. "Ľudia, ktorí takéto atrakcie vyhľadávajú, vedia presne, čo môžu očakávať a radi kombinujú. Keď sa túlajú po vínnych pivniciach na Morave a prídu potom na Slovensko, je to o inom, ale stále je to ten istý segment," uzavrel Berkes.