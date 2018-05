R. Ceglédy ohlásil kandidatúru na post primátora Rimavskej Soboty

Za svoje hlavné priority považuje riešenie nezamestnanosti a udržanie mladých ľudí v meste.

Rimavská Sobota 2. mája (TASR) – Podnikateľ a občiansky aktivista Radovan Ceglédy je druhým kandidátom, ktorý oficiálne potvrdil, že sa v tohtoročných komunálnych voľbách bude uchádzať o post primátora Rimavskej Soboty. Svoju kandidatúru verejne oznámil na stredajšej tlačovej konferencii a zároveň začal so zberom podpisov na jej podporu.



Za svoje hlavné priority považuje riešenie nezamestnanosti a udržanie mladých ľudí v meste. „To, že nám mladí ujdú z mesta, znamená do budúcnosti velikánsky problém. Je to ekonomická sila, ktorá tu nie je. Je to aj sociálny problém, lebo sa rozbíjajú rodiny. Dennodenne sa stretávam v meste s ľuďmi, ktorých deti alebo dokonca aj rodičia sú preč. Je preto veľmi dôležité, aby mesto vytváralo priestor na to, aby tu podnikanie mohlo prekvitať,“ zdôraznil Ceglédy, podľa ktorého je SR momentálne v ekonomickej konjunktúre a nie je dôvod, aby sa to nedalo uskutočniť.



Radovan Ceglédy pôsobí ako podnikateľ od roku 1997, je majiteľom firmy poskytujúcej internetové služby. Ako občiansky aktivista sa angažuje i v miestnom občianskom združení Naša Sobota.



Doteraz jediným kandidátom na post primátora Rimavskej Soboty bol člen hudobnej skupiny Maduar Juraj Matyinko. Svoju kandidatúru ohlásil koncom mája 2016 spolu s konceptom rozvoja mesta na základe podpory cestovného ruchu a športových aktivít.