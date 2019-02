R. Raši: Navrhnutý rozpočet na EYOF 2021 v Košiciach je dostačujúci

Prvotne predložený rozpočet na EYOF 2021, odsúhlasený mestom Košice i Slovenským olympijským výborom, je vo výške 25,45 milióna eur.

Košice 27. februára (TASR) – Rozpočet, v minulosti navrhnutý na organizáciu Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF), ktorý sa má v Košiciach konať v roku 2021, je podľa podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD) dostačujúci na zorganizovanie hier na adekvátnej úrovni. Povedal to po stredajšom stretnutí v Bratislave s primátorom Košíc Jaroslavom Polačekom a predsedom Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislavom Trnkom na margo požiadavky väčšieho financovania podujatia vládou. Podľa neho žiadne nové relevantné údaje, ktoré by neúmerne zvyšovali cenu a rozpočet podujatia, predložené neboli.



Mesto Košice predtým avizovalo, že na spoločnom rokovaní bude od vlády SR požadovať sumu 30 miliónov eur, KSK desať miliónov.



Raši pripomenul, že košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) odobrilo návrh rozpočtu na tento rok, v ktorom neboli vyčlenené peniaze súvisiace s EYOF. "Potom, ako bola na MsZ schválená nula, až potom sa otvoril bod o tom, či vôbec toto podujatie v Košiciach má byť. Výsledok je ten, že sa požadujú ďalšie desiatky a desiatky miliónov eur na organizáciu tohto podujatia, pričom z môjho pohľadu sú tieto financie nepodložené," povedal.



Prvotne predložený rozpočet na EYOF 2021, odsúhlasený mestom Košice i Slovenským olympijským výborom, je vo výške 25,45 milióna eur. Z toho sa štát bude podieľať 12 miliónmi eur. Následne sa odhadované celkové náklady na EYOF 2021 niekoľkokrát zvýšili. Ako Raši pripomenul, naposledy na úroveň okolo 100 miliónov eur. "Považujem to za neseriózne, lebo hry sa určite dajú urobiť aj za 200 miliónov, aj za miliardu. Ale ide o podujatie trvajúce šesť dní v desiatich športoch, z toho dva športy vyžadujú minimálne náklady", povedal.



Na stredajšom stretnutí podľa vlastných slov vyškrtol z návrhu zbytočné položky. Medzi nimi bola investícia 20 miliónov eur na 25 metrov dlhý bazén či osem miliónov eur na nákup iného pozemku pre výstavbu plánovaného Národného tenisového centra (NTC), než na ktorom sa malo pôvodne stavať. Tvrdí, že spomínaný vklad vlády vo výške 12 miliónov eur, mimo spolufinancovania výstavby NTC v objeme 60 percent a avizovanej rekonštrukcie internátov, je plne postačujúci a celková miera spolufinancovania je porovnateľná s inými organizátorskými mestami.



"Pokiaľ sa budú klásť dodatočné podmienky na financovanie, tak tento festival jednoducho mesto Košice nezvládne, neurobí ho a bude nám tu hroziť blamáž, ktorá bola podobná ako pri deaflympiáde," povedal vicepremiér.



Podľa neho, ak by sa v Košiciach EYOF nekonal, aby sa tomu predišlo, našiel by sa niekto iný. Požiadavku zaregistroval z viacerých miest, napríklad z Popradu. "Ale som presvedčený, že hry sa v Košiciach zorganizovať dajú. Rozpočet je dohodnutý už dávno a nikým nebol ani dnes spochybnený. Neboli predložené žiadne nové argumenty. A pokiaľ sa tento festival v Košiciach robiť nebude, bude to preto, že ho vedenie mesta alebo kraja robiť nechce," uzavrel s tým, že je potrebné prejaviť vôľu.