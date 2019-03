R. Raši poslal vedeniu mesta Košice otvorený list

Raši pripomenul, ako sa mestu podarilo získať právo organizovať EYOF v roku 2021. Podľa neho Košičanom stále ktosi podsúva, že sa v meste v športovej infraštruktúre nič nevybudovalo.

Košice 21. marca (TASR) – Otvorený list poslal vedeniu mesta Košice a poslancom mestského zastupiteľstva (MsZ) podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Súvisí s piatkovým (22. 3.) mimoriadnym zasadnutím MsZ, ktorého témou bude Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) 2021. Vicepremiér a bývalý košický primátor dementoval informácie o tom, že v športovej infraštruktúre nič nepribudlo, mestu zároveň odporučil využiť prisľúbené štátne prostriedky na investície. Poslancom tiež poprial konštruktívne rokovanie a rozhodovanie v prospech Košičanov.



Raši pripomenul, ako sa mestu podarilo získať právo organizovať EYOF v roku 2021. Podľa neho Košičanom stále ktosi podsúva, že sa v meste v športovej infraštruktúre nič nevybudovalo. „Samozrejme, nie je to pravda. Kompletne sa zrekonštruovalo kúpalisko Červená hviezda a vybudoval sa nový bazén, začala sa stavať Košická futbalová aréna, pripravilo sa všetko na to, aby sa mohlo začať stavať Národné tenisové centrum (NTC)“, uviedol s tým, že sa vybudovali aj multifunkčné ihriská, inline ovál, opäť sa spojazdnila hádzanárska hala a pri základných školách sa vybudovali atletické ovály a zrekonštruovali sa bazény.



Ako uviedol, aj vďaka týmto investíciám Košice získali EYOF, ktorý je spojený aj s vládnou dotáciou. Podľa neho nejde len o 12 miliónov eur, ktorými vláda na EYOF prispeje, ale s organizáciou podujatia je neoddeliteľne spojené i získanie financií na vybudovanie NTC - nového multišportového centra v Košiciach. „Ak pripočítame investície, ktoré prisľúbil kraj, niečo z mestského rozpočtu a nevyhnutné investície súkromného sektora, ktorý by sa novej situácii, prirodzene, musel prispôsobiť, tak si dovolím odhadnúť, že EYOF by spôsobil investície do športovej infraštruktúry vo výške presahujúcej 70 miliónov eur. Ak pripočítame aj rozostavanú futbalovú arénu, tak môžeme hovoriť o 100 miliónoch eur preinvestovaných do športovej infraštruktúry. A bude mi veľmi ľúto, ak ich Košice v plnej miere nevyužijú,“ píše v liste.



Zástupcovia mesta prišli na pondelkové stretnutie (18. 3.) s požiadavkou na zvýšenie vládneho príspevku na EYOF o desať miliónov eur s využitím na výstavbu multišportovej haly podľa vzoru Olympijského centra v Liepaji v Lotyšsku. Raši tvrdí, že ide o veľmi dobrý nápad, no do začiatku EYOF 2021 sa nedá zrealizovať, a preto na tento účel nemožno použiť peniaze vyčlenené na toto podujatie.



Pripomenul, že postoj vlády, týkajúci sa výšky príspevku, sa nemenil. „Primátor (Jaroslav Polaček, pozn. TASR) vás presviedča, že peniaze od vlády sú na organizáciu EYOF, a nie na investície s tým súvisiace. Nie je to tak a nikto to takto nedeklaroval. Veľmi odporúčam využiť štátne prostriedky najmä na investície,“ uviedol.



Z prezentovaných 13 miliónov eur potrebných na organizáciu sa podľa neho zo štartovného a z príspevku Európskej komisie vráti minimálne 3,3 milióna eur. Dodal, že príjem zo sponzoringu je len v rukách mesta.



Raši v závere otvoreného listu vyjadril želanie, aby dlhoročné prípravy nevyšli nazmar a Košice EYOF 2012 zorganizovali – aj v reprezentatívnych priestoroch nového NTC, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou podujatia. Uzavrel, že je to zakotvené i v prílohe zmluvy medzi partnermi podujatia a že tento moderný športový stánok v Košiciach by slúžil na výchovu mladých talentov z celého Slovenska aj po skončení hier.



Košické MsZ má v piatok (22. 3.) rozhodnúť, či mládežnícku olympiádu bude v roku 2021 organizovať, alebo nie. Kandidatúru mesta schválilo predchádzajúce zloženie MsZ v júni 2016. Mestská rada (MR) vo štvrtok prijala odporúčania, aby Košice odstúpili ako hostiteľské mesto z usporiadania EYOF 2021 a aby mesto investovalo desať miliónov eur do športovej infraštruktúry. Pri téme EYOF sa Polaček a Raši navzájom obviňujú z klamstva a zavádzania.