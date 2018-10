Futbalová akadémia v Rimavskej Sobote je bližšie k realizácii

V novej akadémii má mať mesto 49-percentný podiel a maďarský partner 51 percent.

Rimavská Sobota 31. októbra (TASR) – Rimavskosobotskí mestskí poslanci na svojom utorkovom (30. 10.) zasadnutí schválili zmluvu o spolupráci s maďarským klubom DVTK Miškovec v zastúpení spoločnosťou Borsodsport Invest Kft. Miškovec. Jej výsledkom by malo byť vytvorenie Mestskej futbalovej akadémie (MFA) v Rimavskej Sobote.



„Tento proces schvaľovania spolupráce bol dosť zložitý a trval dlhšie, keďže sa začal už začiatkom roku 2017. V navrhovanej zmluve o spolupráci bolo postupne doplnených osem základných bodov, na ktorých sa dohodli zúčastnené subjekty,“ uviedol pre TASR poslanec a konateľ Mestského športového klubu (MŠK) Rimavská Sobota Miroslav Bitala. Zmluva o spolupráci je podľa jeho slov primárnou rámcovou zmluvou, ktorá bude základom pre ďalšie zmluvy upravujúce podrobnosti fungovania MFA.



V novej akadémii má mať mesto 49-percentný podiel a maďarský partner 51 percent. „Budú mať väčšinu, pretože na druhej strane budú investovať zhruba štyri milióny eur do rekonštrukcie nášho štadióna, ktoré poskytne maďarská vláda. Je to potrebné, keďže niektoré veci v rámci štadióna sú už na hrane licenčných pravidiel,“ podotkol Bitala.



V rámci spomínanej rekonštrukcie má byť podľa konateľa zbúraná stará hlavná tribúna štadióna, ktorú nahradí nová a väčšia. Zrekonštruovaný športový stánok má mať tri hracie plochy s prírodnou trávou, dve s umelou a jednu celoročne využívanú halu. „Budeme sa zameriavať hlavne na mládež do 19 rokov, aby nám nemusela odchádzať za lepšími podmienkami do iných klubov,“ dodal.



Základné financovanie MFA je naplánované z dvoch zdrojov. „Mesto Rimavská Sobota bude na chod a činnosť prispievať každoročne 200 000 eurami a maďarská strana 160 000 eurami,“ konkretizoval Bitala s tým, že ďalšie prostriedky môže nový subjekt získať napríklad sponzorsky.



Ako ďalej spomenul, akadémia by svojou činnosťou mala na juhu Slovenska pokrývať územie od Veľkého Krtíša až po Košice. „MFA bude fungovať podľa pravidiel Slovenského futbalového zväzu a aj činnosť samotnej spoločnosti s ručením obmedzeným sa bude riadiť slovenskou legislatívou,“ zakončil konateľ.