V Rimavskej Sobote pribudnú mestskí policajti, majú nové priestory

Podľa primátora je však bezpečnostná situácia v meste dobrá a oproti predchádzajúcim rokom je v uliciach viac policajtov aj z dôvodu, že nemusia dohliadať na mestský kamerový systém.

Rimavská Sobota 8. februára (TASR) – Zo súčasných 11 na 15 by mal v blízkej dobe stúpnuť počet príslušníkov Mestskej polície (MsP) v Rimavskej Sobote. Viac policajtov v meste prisľúbil na zasadnutí mestského zastupiteľstva koncom minulého roka primátor Jozef Šimko na základe interpelácie poslanca a predsedu komisie ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality Viliama Vaša, ktorý sa o rozšírenie radov MsP dlhodobo usiloval.



„Jednoznačne aj všetci policajti, ktorí sú vo výkone služby, potvrdzujú, že 11 mestských policajtov je na 23.000 obyvateľov žalostne málo,“ podotkol Vaš a upriamil pozornosť aj na veľkú rozlohu mesta, ktorú podľa neho 11 príslušníkov nemá šancu obsiahnuť. Upozornil tiež, že výkon práce policajtov je v súčasnosti v porovnaní s minulosťou náročnejší a majú viac úloh.



Podľa primátora je však bezpečnostná situácia v meste dobrá a oproti predchádzajúcim rokom je v uliciach viac policajtov aj z dôvodu, že nemusia dohliadať na mestský kamerový systém, pretože jeho monitory sledujú zamestnanci chránenej dielne. Napriek tomu po dlhšej debate, kedy sa na stranu Vaša priklonili viacerí ďalší poslanci, oznámil, že počet mestských policajtov rozšíri na 15. Toto opatrenie avizoval s účinnosťou od 1. februára, doteraz však k nemu ešte nedošlo.



„Zatiaľ k nám prichádza len jeden nový člen. Je náhradou za policajta, ktorého sme pred niekoľkými týždňami museli prepustiť, pretože havaroval pod vplyvom alkoholu. Nastúpi začiatkom marca,“ informoval TASR náčelník rimavskosobotskej MsP Peter Berecz.



Ďalšou zmenou v súvislosti s MsP je jej presťahovanie do nových priestorov. V súčasnosti sídlia v staršom dome na Hviezdoslavovej ulici, po novom majú využívať kancelárie v jednej zo zrekonštruovaných budov mestského úradu na Svätoplukovej ulici. „Som presvedčený, že tam budú mať dôstojné priestory na výkon služby. Počítam, že by sme to mohli zrealizovať na jar,“ dodal na margo sťahovania policajtov primátor.