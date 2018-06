VIDEO: Skoro všetci obyvatelia Radnoviec sú bez práce

Na snímke pamätná tabuľa a busta maďarského básnika a spisovateľa Lajosa Pósu pred budovou školy v jeho rodnej obci Radnovce v okrese Rimavská Sobota 22. júna 2018. Foto: TASR/Branislav Caban

V dedine sú majoritou Rómovia, tvoria zhruba 96 percent obyvateľstva

Na snímke jedna z ulíc obce Radnovce v okrese Rimavská Sobota, na ktorej konci sa podľa územného plánu z roku 1960 nachádzala "cigánska kolónia" 22. júna 2018. Foto: TASR/Branislav Caban

Najväčším problémom obce je 95-percentná nezamestnanosť

Na snímke priečelie klasicistickej kúrie a neskôr fary z prvej polovice 19. storočia, ktorú chce obec Radnovce v okrese Rimavská Sobota v budúcnosti zrekonštruovať na komunitné centrum 22. júna 2018. Foto: TASR/Branislav Caban

Rozrastajúcej sa obci už kapacitne nestačí škola ani škôlka

Na snímke betónová základová platňa budúcej modulovej školy v obci Radnovce v okrese Rimavská Sobota 22. júna 2018. Foto: TASR/Branislav Caban

Radnovce 23. júna (TASR) – Do mladšej doby bronzovej možno datovať najstaršie zistené osídlenie katastra obce Radnovce na juhu Rimavskosobotského okresu. TASR o tom informoval archeológ Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Alexander Botoš, podľa ktorého však priamo v obci či okolí doteraz väčší archeologický výskum neprebehol.konkretizoval Botoš.Samotná obec vznikla v 13. storočí na nive riečky Blh a patrila do územia kráľovského hradu Gemer. V dobových prameňoch sa prvýkrát spomína v roku 1332 ako Radnotfalva, následne v 15. storočí ako Rádnótfalu, Rathoultfalwa, Radnotfalua či Radnothfalwa. Názov Radnovce nesie od roku 1920, v maďarčine je dnes nazývaná Nemesradnót.V dedine sa do dnešných dní zachovalo iba málo starších stavieb. Jedinou kultúrnou pamiatkou je kalvínsky kostol z roku 1875. Priamo pri ňom je situovaná klasicistická kúria z prvej polovice 19. storočia, ktorá neskôr slúžila aj ako fara.Z Radnoviec pochádzali rodičia maďarského básnika Miklósa Radnótiho (1909 - 1944).vysvetlil historik István B. Kovács vo svojej knihe Gemersko.Najznámejším rodákom z Radnoviec je básnik Lajos Pósa (1850 - 1914), predstaviteľ maďarskej detskej literatúry. Bol tiež zakladateľom a redaktorom detského časopisu Én Ujságom (Moje noviny). Obidve osobnosti pripomínajú v Radnovciach busty pred budovou školy z roku 1931, ako aj pamätná tabuľa na jej priečelí.Podľa slov starostu Radnoviec Aladára Bariho bola dedina ešte pred niekoľkými desaťročiami známa ako pôsobisko významných primášov, napríklad Rudolfa Baloga.konkretizoval starosta.Pozícia majority a minority je v obci Radnovce na juhu Rimavskosobotského okresu opačná, než vo väčšine iných dedín SR. Ako TASR prezradil jej starosta Aladár Bari, Rómovia v nej majú absolútnu väčšinu, keďže tvoria zhruba 96 percent z 930 obyvateľov.dodal.Kvalitu života v Radnovciach ovplyvňuje nedostatok inžinierskych sietí, keďže prakticky jedinou vybudovanou je elektrická sieť.uviedol Bari a doplnil, že majú pripravenú aj zmluvu na vypracovanie projektovej dokumentácie vodovodu, kanalizáciu a koreňovej čistiarne odpadových vôd.konštatoval.Zámerom do budúcnosti, ktorý by podľa jeho slov tiež mohol zlepšiť kvalitu života jej obyvateľov, je zriadenie komunitného centra. Vzniknúť by mohlo v budove bývalej fary, ktorú samospráva prednedávnom kúpila od cirkvi. Zatiaľ je však prázdna a potrebuje rekonštrukciu.ozrejmil starosta.Zložitou oblasťou je v Radnovciach aj otázka bývania. V tomto smere však podľa Bariho vidieť nádej na zlepšenie.priblížil.Ak všetko pôjde dobre, byty by chceli dokončiť ešte v tomto roku.podotkol Bari.Vysoká miera nezamestnanosti, ktorá dosahuje úroveň 95 percent, je najväčším problémom obce Radnovce na juhu Rimavskosobotského okresu. Podľa starostu Aladára Bariho môže v tomto smere pomôcť pripravovaný sociálny podnik zameraný predovšetkým na pestovanie zeleniny, ktorú mienia dodávať do viacerých školských zariadení v okolí.konkretizoval starosta s tým, že na tento zámer už majú vyhradený aj pozemok.V obci a blízkom okolí úplne chýbajú väčší zamestnávatelia a podľa Bariho dáva prácu najviac ľuďom práve samospráva, buď na obecnom úrade, v škole a škôlke, prípadne cez projekty.poznamenal starosta, podľa ktorého sú jedným z dôvodov relatívne vysoké kritériá na potenciálnych zamestnancov.doplnil.Okrem samosprávy vytvára pracovné príležitosti v obci už len niekoľko malých podnikateľov.konštatoval Bari.V dedine pôsobí viacero združení a sídli v nej aj organizácia Spoločnými silami za rozkvet Gemera, zastrešujúca sedem obcí a 23 občianskych združení z okresov Rimavská Sobota a Lučenec.načrtol generálny sekretár organizácie Csaba Horváth. V Radnovciach okrem toho pôsobí aj rómska organizácia PURT a Rómska jednota, ktoré cez projekty úradu práce zamestnávajú päť až šesť ľudí.Aktívnym združením je aj miestny futbalový klub, ktorý má v doraste a mužstve dospelých okolo 28 futbalistov.priblížil pre TASR tréner Július Kárász.Súčasné budovy škôlky a základnej školy (ZŠ) v obci Radnovce na juhu Rimavskosobotského okresu už kapacitne nepostačujú, keďže dedina v posledných rokoch zaznamenala podstatný nárast počtu mladých ľudí. Podľa slov jej starostu Aladára Bariho je v obci s 930 obyvateľmi až 380 mladých ľudí do 18 rokov, preto samospráva musí tento problém bezodkladne riešiť.V súčasnosti je už v štádiu realizácie projekt výstavby novej školskej budovy. Zatiaľ je hotová betónová podkladová platňa a obec čaká na dokončenie SIP panelov, z ktorých bude budova zmontovaná.avizoval starosta s tým, že na výstavbu školy dostali z akčného plánu rozvoja okresu 200.000 eur, z čoho toho bolo 5000 eur na projektovú dokumentáciu.dodal Bari.V tomto školskom roku navštevuje starú budovu školy 90 žiakov.podotkla na margo súčasných priestorov riaditeľka ZŠ Monika Holeková.Podobná situácia je aj v radnovskej škôlke, do ktorej bolo v poslednom roku prihlásených 127 detí, čo viac ako šesťnásobne prevyšuje jej kapacitu.zakončil.