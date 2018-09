Rákociho kaštieľ v Borši začali rekonštruovať, platí to maďarská vláda

Druhá etapa rekonštrukcie zahŕňajúca vnútorné priestory si podľa predpokladov vyžiada zruba rovnakú čiastku ako tá prvá.

Borša 26. septembra (TASR) – V obci Borša v Trebišovskom okrese sa začali práce na komplexnej rekonštrukcii renesančného Rákociho kaštieľa. Na prvú etapu zahŕňajúcu obnovu strechy, vonkajšej fasády a časti vnútorných priestorov vyčlenila maďarská vláda 805 miliónov forintov (2,48 milióna eur). Kaštieľ, ktorý je v majetku obce, je známy tým, že sa v ňom narodil František Rákoci II. (1676-1735) - sedmohradské knieža a vodca posledného protihabsburského stavovského povstania.



"Reštaurátori začali svoju prácu 3. júla a minulý týždeň začala firma s rekonštrukciou strechy," informovala v stredu novinárov starostka Borše Anna Tünde Vargová. Celá rekonštrukcia objektu by mala byť ukončená v roku 2020. "Kaštieľ bude mať sedem pamätných miestností, dve konferenčné sály, sobášnu sieň, miestnosť pre novomanželov, ubytovacie zariadenie a reštauračné priestory, v spodnej časti budú skladovacie priestory a tri dobové dielničky," priblížila starostka.







Druhá etapa rekonštrukcie zahŕňajúca vnútorné priestory si podľa predpokladov vyžiada zruba rovnakú čiastku ako tá prvá. Predstaviteľ maďarskej vlády pre ochranu dedičstva Gábor Földváry v Borši v stredu potvrdil, že tieto náklady by taktiež mali byť hradené z maďarských štátnych zdrojov.



Vedúci projektant za slovenskú stranu Peter Pásztor priblížil, že prvá časť rekonštrukcie zahŕňa kompletnú obnovu strechy, ktorá bola v období renesancie vyššia ako doteraz. "Musíme vyriešiť všetky nosné konštrukcie, čiže máme tu nejaké stropy, ktoré sa musia nahradiť, lebo boli v dezolátnom a havarijnom stave. Ide aj o sanáciu múrov voči vlhkosti a polovica nákladov v tej prvej etape sú náklady na reštaurovanie," konštatoval.



Hradný kaštieľ z druhej polovice 16. storočia bol v minulosti napriek snahám o renováciu v zlom stave a potreboval veľké investície. Objekt bol znárodnený v roku 1945 a využíval sa pre účely školy, ubytovne či skladu. V roku 1990 prešiel do vlastníctva obce, začala sa rekonštrukcia, no čoskoro bola prerušená. V roku 2000 sa opäť začala, ale v roku 2006 došlo opäť k pozastaveniu prác. Zámer obnovy pamiatky podporili v roku 2013 vtedajší prezidenti oboch krajín Ivan Gašparovič a János Áder.



Program obnovy kaštieľa realizuje nezisková organizácia "František II. Rákóczi", ktorej zakladateľom je obec Borša spolu s maďarskou Nadáciou Lászlóa Telekiho. Po obnove má byť v kaštieli umiestnená výstava o živote slávneho rodáka a dobe, v ktorej žil. Na čiastkové projekty na záchranu tejto pamiatky a renováciu jej okolia v uplynulých rokoch poskytlo dotácie Ministerstvo kultúry (MK) SR.



"Obnova kaštieľa bude určite prínosom z hľadiska rozvoja turizmu pre obec, ale aj celé Medzibodrožie. V minulých dvoch rokoch tento kaštieľ navštívilo viac ako 8000 návštevníkov, a to z Maďarska, Slovenska, ale napríklad aj Británie či Japonska," uviedla Tünde Vargová.