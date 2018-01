Rozširovať služby v národnom parku je občas náročné, vraví hotelier

Ranč pod Ostrou skalou začali budovať v roku 1994 a agroturizmus tam funguje už 15 rokov.

Stratená 19. januára (TASR) – Ochrana prírody v národnom parku niekedy obmedzuje rozvoj v ponuke služieb. Myslí si to prevádzkovateľ Ranča pod Ostrou skalou pri obci Stratená blízko Slovenského raja Daniel Fabian, ktorý v rozhovore pre TASR potvrdil, že občas je podnikanie v chránenej oblasti náročné a obmedzujúce.



„Hlavná sezóna je u nás v lete od mája do septembra, sme dosť závislí od Dobšinskej ľadovej jaskyne. Dá sa povedať, že cítime, že ten turizmus sa v Slovenskom raji dosť rozmáha, darí sa nám, chodí veľa zahraničných turistov, veľký záujem je napr. zo strany Izraelčanov," konštatoval Fabian s tým, že aj kvôli zvýšenému záujmu by ponuku služieb chceli postupne rozšíriť, vzhľadom na ochranu prírody to ale nie je také jednoduché. Ranč ako taký je v 4. stupni, neďaleko je zóna s najvyšších stupňom ochrany a v zime je ponuka služieb dosť obmedzená. „Nápady aj financie by boli, ale zákony sú v tomto veľmi striktné. Ja osobne by som si tu napr. v zime vedel predstaviť prevádzku snežných skútrov alebo tzv. side by side štvorkoliek, je po tom dopyt," priblížil jednu z vízií Fabian.



Ranč pod Ostrou skalou začali budovať v roku 1994 a agroturizmus tam funguje už 15 rokov. Na ranči sa okrem toho venujú aj chovu hovädzieho dobytka, konkrétne plemenám charolais a angus. Zároveň poberajú dotáciu na obhospodarovanie 56 hektárov pôdy, ktorú musia skosiť, mulčovať alebo nechať spásať dobytkom. „Našou hlavnou činnosťou je agroturizmus, výučba jazdy na koni, organizujeme detské tábory, máme tu reštauráciu, ubytovanie, podnikáme aj v ťažbe dreva a od minulého roka máme v prevádzke aj lanový park, ktorý je zaujímavý pre rodiny s deťmi," priblížil Fabian.



Tento rok majú v pláne urobiť aj kontaktnú farmu resp. zoo, keďže tento druh turizmu sa stáva čoraz populárnejší. „Máme tu na to priestory a chceme to využiť. Chceli by sme tu doviezť napr. vysokú zver, daniele, ale tiež prasiatka, niečo, čo vieme zužitkovať aj ďalej. Už teraz tu máme kozičky, sliepky a zajace, 15 koní, zhruba dvadsiatku kráv a chceli by sme to trošku rozšíriť,“ upozornil Fabian s tým, že kontaktnú farmu by chceli v prípade priaznivého počasia sprístupniť v marci.