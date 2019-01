Obec Rankovce preslávila svojpomocná rómska výstavba rodinných domov

Svojpomocná výstavba rodinných domov

V obci sa usadila Američanka, pomáha rómskym ženám

Rankovce 26. januára (TASR) - Rankovce sú obec s prevažne rómskym obyvateľstvom v okrese Košice–okolie. Ležia v severnej časti Olšavskej doliny, necelých 30 kilometrov severovýchodne od Košíc.V súčasnosti má obec 920 obyvateľov, zhruba 760 z nich je Rómov, ktorí žijú najmä v osade. Funguje tu terénna sociálna práca či komunitné centrum. "," hovorí o spolunažívaní občanov rómsky starosta Stanislav Hada.V obci aktuálne realizujú projekty svojpomocnej výstavby rodinných domov i zabezpečenia pitnej vody v rómskej osade. "," povedal Hada. Obec by podľa neho potrebovala aj vlastnú základnú školu. Zhruba 270 miestnych detí je odkázaných dochádzať do škôl do susedných Keceroviec alebo Herlian.V okolí sú turisticky známe Rankovské skaly. Tie má dedina spolu s orlom a kvetmi aj v obecnom znaku. Prvá písomná zmienka o Rankovciach je z rokov 1332 – 1335. V obci pôsobil v rokoch 1841-1842 ako evanjelický farár známy spisovateľ, dramatik, novinár a historik Jonáš Záborský (1812 - 1876). V obci zažil v roku 1841 rozsiahly požiar, ktorý zničil pol dediny, faru, školu i kostol. Na budove kultúrneho domu pripomína Záborského pamätná tabuľa.Východoslovenská obec Rankovce sa stala známou na Slovensku i v zahraničí unikátnym projektom svojpomocnej výstavby domov, do ktorého sa zapojili Rómovia z miestnej osady. Pilotný projekt sa začal v roku 2013 a umožnil prvým osadníkom postaviť si legálne murované domy vlastnými silami. Následne začal v Rankovciach (okres Košice-okolie) stavebný boom.V prvých dvoch etapách projektu vzniklo na pozemkoch odkúpených od obce celkovo 14 skolaudovaných domov. V aktuálnej tretej etape je vo výstavbe ďalších 14 nízkonákladových rodinných domčekov. V pláne je aj ďalšie pokračovanie, keďže záujem ľudí je veľký.Mnohí oceňujú, že projekt dal Rómom nádej, vieru vo vlastné sily a motiváciu urobiť niečo so svojím životom či vymaniť sa z často bludného kruhu chudoby. "," uviedol pre TASR miestny terénny pracovník František Turták.V minulosti boli mladé rómske rodiny odkázané na bývanie s rodičmi v osade, bez pomoci a zamestnania nemali východiska. "," povedal Turták.Výstavba však nie je zadarmo a vyžaduje si splnenie prísnych podmienok a aktívnu spoluúčasť záujemcov. Tí si musia najmenej rok pravidelne sporiť na odkúpenie pozemku a následne splácať pôžičku na stavebný materiál. Pri samotnej výstavbe im pomáha stavebný učiteľ a koordinátor. Celkový rozpočet domu vychádza na zhruba 12.000 až 13.000 eur. Ide pritom o prírastkový typ bývania s možnosťou ďalšej prístavby.Ako priblížila Františka Ondrašiková z rankovského združenia Pre lepší život, celý program funguje na participácii viacerých organizácií a inštitúcií. "" povedala.Projekt pozitívne hodnotí aj miestny rómsky starosta Stanislav Hada, ktorý oceňuje, ako to v dobrom zmenilo tunajších ľudí. "," potvrdil. Obec sa podľa neho snaží odkúpiť vhodné pozemky od súkromných majiteľov, následne ich rozparceluje a predáva klientom.Prvotný projekt svojpomocnej výstavby v Rankovciach získal v roku 2014 Zlatú cenu pre občiansku spoločnosť, ktorú udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli. Realizátorom bola vtedy organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj. V súčasnosti má záštitu nad projektom nezisková organizácia Projekt DOM.ov, ktorá ho preniesla aj do niektorých ďalších obcí v Prešovskom kraji.Inšpiráciou sa stali Rankovce aj pre zahraničie. Do dediny prichádzajú ľudia so záujmom o program nielen z blízkych krajín, ako sú Maďarsko a Česko, ale aj vzdialenejších európskych štátov, dokonca až z Ameriky či nedávno z Bangladéša. "," skonštatovala Ondrašiková.Aktuálne v rómskej osade pre chýbajúci vodovod riešia tiež problém s pitnou vodou. Obyvatelia, ktorí nemajú vlastné studne, musia dennodenne chodiť s vedrami a bandaskami do dvoch obecných studní. V rámci eurofondového projektu s rozpočtom 109.000 eur dôjde k využitiu 74-metrov hlbokého vrtu s potrubným rozvodom vody pre 500 ľudí. "," uviedol starosta.Do východoslovenskej obce Rankovce (okres Košice-okolie) s väčšinovým rómskym obyvateľstvom prišla pred desiatimi rokmi a už v nej ostala. Kúpila si tam dom, naučila sa po slovensky a našla nový domov. "," hovorí o dôvodoch americká baptistická misionárka Kristen Wollamová.V Rankovciach zriadila krajčírsku dielňu a stojí na čele občianskeho združenia Nádej pre Rómov, pričom sa venuje rómskym ženám a dievčatám. Učí ich šiť a vyrábať rôzne tašky, deky či kapsičky. Tieto handmade výrobky sa následne dostávajú najmä do Rakúska či USA, kde je o ne záujem.," uviedla pre TASR Wollamová.Viaceré z Rómok, ktoré naučila šiť, si už kúpili vlastné šijacie stroje a doma si tak dokážu ušiť to, čo potrebujú. Niektoré si dokonca našli prácu v košických firmách s využitím získaných zručností.," povedala v dielni jedna z Rankovčaniek Adriana Fliťárová.V obci pôsobí v tomto smere aj Združenie Pre lepší život, ktoré sa však viac orientuje na vyšívanie. "," priblížila zakladateľka združenia Františka Ondrašiková.