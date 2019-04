Ranná nehoda na D1 medzi Bratislavou a Trnavou obmedzila premávku

Škoda na vypadnutých osobných autách bola predbežne vyčíslená na 40.000 eur. Vodič bol po nehode podrobený dychovej skúške, ktorá požitie alkoholu vylúčila.

Bratislava 8. apríla (TASR) - Na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy došlo v pondelok ráno k dopravnej nehode nákladného vozidla, ktoré malo na návese naložené osobné autá. Pri nehode sa nikto nezranil, avšak premávka v úseku bola obmedzená do jedného, ľavého jazdného pruhu. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Vodič nákladného vozidla jazdiaci na diaľnici v pravom jazdnom pruhu sa podľa polície zrejme dostatočne nevenoval šoférovaniu, v dôsledku čoho zišiel s vozidlom na nespevnenú časť vozovky. "Pri snahe vrátiť sa s vozidlom naspäť na vozovku došlo k skríženiu ťahača s návesom, ktorý prepravoval motorové vozidlá. Pri uvedenom manévri vypadli z návesu dve vozidlá do priekopy," spresnila polícia.



Škoda na vypadnutých osobných autách bola predbežne vyčíslená na 40.000 eur. Vodič bol po nehode podrobený dychovej skúške, ktorá požitie alkoholu vylúčila. "Za porušenie ustanovenia zákona o cestnej premávke bol vodič riešený v blokovom konaní," podotkla polícia.