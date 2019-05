Reflexné prvky na elektrických vedeniach majú zabrániť úhynu vtákov

Cieľom takéhoto zariadenia je zvýšiť viditeľnosť drôtov pre vtáctvo.

Ružomberok 23. mája (TASR) – Kolíziám vtáctva s elektrickým vedením vysokého napätia nad riekou Váh majú zabrániť špeciálne reflexné prvky, tzv. odkloňovače letu vtákov. Asi tri stovky ochranných zariadení inštalovali v týchto dňoch pomocou dronu medzi obcami Stankovany a Bešeňová v okrese Ružomberok.



„Štátna ochrana prírody nám prostredníctvom Okresného úradu v Ružomberku nariadila ošetriť elektrické vedenia vysokého napätia, ktoré križujú rieku Váh, odkloňovačmi letu vtákov. Najmä z toho dôvodu, že veľké vtáky rady migrujú ponad vodné toky, pričom sa im často stáva, že narážajú do elektrických vedení. To má pre ne fatálne následky,“ povedal hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.



Cieľom takéhoto zariadenia je zvýšiť viditeľnosť drôtov pre vtáctvo. „Sú to plastové ceduľky s reflexnými prvkami, ktoré sa uchytia na elektrické vedenie. Keď fúka vietor, roztočia sa a pôsobia blikajúcim dojmom. Aj za zníženej viditeľnosti odrážajú dostatok svetla na to, aby si ich vtáky všimli a vyhli sa im v bezpečnej vzdialenosti,“ doplnil hovorca.



Práce zrealizovali pomocou dronu. Podľa Gejdoša je to najjednoduchší spôsob, ako sa dostať k vedeniu nad riekou. „Keby sme nemali k dispozícii dron, inštalácia by bola veľmi náročná. Niečo by sa možno dalo zrealizovať pomocou plošiny z brehu, ale veľkú časť by sme nemohli zrealizovať inak ako stiahnutím vodičov,“ priblížil s tým, že takýto proces by bol zdĺhavý, finančne náročný a obmedzil by množstvo odberateľov.



Inštaláciu ochranných prvkov spoločnosť realizuje od roku 2016. Odvtedy pribudlo na území stredného Slovenska približne už 1000 takýchto zariadení.