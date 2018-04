Región Malohont čistilo od odpadu viac ako 160 dobrovoľníkov

Najviac odpadu tvorili plasty, teda plastové fľaše, igelitové sáčky či rôzne obaly z potravín.

Rimavská Sobota 24. apríla (TASR) – Viac ako 160 dobrovoľníkov sa zapojilo do brigády, ktorú pri príležitosti Dňa Zeme v regióne Malohont na území okresov Rimavská Sobota a Poltár zorganizovalo združenie Mikroregión Rimava a Rimavica. Ako TASR informovala jeho manažérka Henrieta Struhárová, počas brigády sa im podarilo vyzbierať odpad, ktorý zaplnil dve nákladné autá, jeden veľkoobjemový kontajner a 208 vriec.



„Najviac odpadu tvorili plasty, teda plastové fľaše, igelitové sáčky či rôzne obaly z potravín. Potom to boli konzervy, plechovky, ale aj nepotrebné pneumatiky, stavebný odpad a rozbité kusy skla,“ priblížila Struhárová.



Do čistenia regiónu sa podľa jej slov zapojili obyvatelia desiatich obcí regiónu vo všetkých vekových kategóriách. „Pridali sa aj žiaci Základnej školy Sama Vozára v Hrachove, deti z Detského domova v Hrachove, ako aj deti z Reedukačného centra v Čerenčanoch,“ dodala.