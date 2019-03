Región v okolí Nice chce spolupracovať s Prešovským krajom

O podobe partnerstva i oblastiach rozvíjania konkrétnych aktivít rokovali v uplynulých dňoch v Nice viceprezident regiónu a primátor Christian Estrosi s predsedom PSK Milanom Majerským.

Prešov 12. marca (TASR) - Francúzsky región Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) chce spolupracovať s Prešovským samosprávnym krajom (PSK). O podobe partnerstva i oblastiach rozvíjania konkrétnych aktivít rokovali v uplynulých dňoch v Nice viceprezident regiónu a primátor Christian Estrosi s predsedom PSK Milanom Majerským.



Ako TASR informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, cieľom návštevy slovenskej delegácie vo francúzskom regióne Provence-Alpes-Côte d'Azur, v ktorej okrem PSK bolo zastúpené Veľvyslanectvo SR vo Francúzsku a ministerstvo zahraničných vecí, bolo identifikovať možné prieniky záujmov, skúseností a potenciálov rozvoja spolupráce.



"Región PACA má záujem podieľať sa na rozvoji Slovenska, obchodných výmenách i rozvoji podnikania. Sme vedení aj úsilím podporiť región, na území ktorého sa nachádza veľké množstvo menej rozvinutých okresov. S politikou vyrovnávania subregionálnych rozdielov máme solídne skúsenosti a v tejto oblasti vám vieme byť nápomocní. Ponúkame pomocnú ruku aj v oblasti inovácií a smart riešení," uviedol na stretnutí so slovenskou delegáciou Estrosi, ktorý netajil svoj obdiv nad kultúrnym i historickým dedičstvom Prešovského kraja i jeho možnosťami pre rozvoj turizmu.



"Vidíme tu veľký potenciál, ktorý ak aktívne využijeme a pripravíme aj viaceré výmenné aktivity, tie by mohli byť lákadlom pre francúzskych turistov. Podobne vidím priestor aj v oblasti kultúry, športu i vzdelávania," doplnil Estrosi.



"Veľmi si ceníme, že náš kraj bol vybraným regiónom, ktorému bola zo strany atraktívneho francúzskeho regiónu adresovaná ponuka na spoluprácu ako prvej župe na Slovensku. Urobíme všetko preto, aby išlo o obojstranne výhodnú kooperáciu. Veľkou výzvou pre nás je úroveň turizmu u francúzskych partnerov, technologické parky, podnikateľské inkubátory, start-up spoločnosti, kde vidíme veľké možnosti pre výmenu informácií a naštartovanie intenzívnejšej ekonomickej spolupráce," povedal Majerský.



Stretnutie sa uskutočnilo z iniciatívy veľvyslanca Slovenskej republiky vo Francúzsku Igora Slobodníka, ktorý po úspešných rokovaniach konštatoval, že tento typ spolupráce sa posúva na vyššiu úroveň.



Súčasťou bilaterálnych stretnutí uplynulý týždeň boli aj viaceré sprievodné podujatia vrátane účasti PSK na ekonomickom fóre podnikateľov v Monaku. Prešovský samosprávny kraj, ktorý mal aj samostatné prezentácie a stretnutia "B2B" s francúzskymi podnikateľmi, tu zastupovali viaceré súkromné spoločnosti z Prešova a Veľkého Šariša. Súčasťou programu slovenskej misie boli návštevy viacerých strategických spoločností - startupového centra Monaco Tech, technologického parku Sophia Antipolis, softvérovej spoločnosti zameranej na inteligentné riešenia SAP a agentúry na podporu investícií Team Côte d'Azur.



Oficiálnemu partnerstvu PSK a regiónu Provence-Alpes-Côte d'Azur budú po prvej návšteve regiónu predchádzať ešte viaceré prípravné stretnutia. Francúzska strana navrhla spečatiť medzinárodnú spoluprácu podpisom dokumentov v novembri tohto roku v správnom centre regiónu v Marseille.



Región Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) so svojím sídelným mestom Marseille má vyše päť miliónov obyvateľov. Je na čele rebríčka cieľovej turistickej destinácie pre domácich turistov a druhým, po parížskom regióne, pre zahraničných turistov.