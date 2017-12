Regionálna karta prinesie návštevníkom Slovenského raja výhody

Cieľom projektu je motivovať turistov k ubytovaniu sa a stráveniu dovolenky práve v tomto regióne.

Spišská Nová Ves 27. decembra (TASR) - Každý, kto sa ubytuje v niektorom z partnerských ubytovacích zariadení v regióne Slovenského raja aspoň na dve noci, získa od 1. januára 2018 zdarma regionálnu turistickú kartu Slovenský raj & Spiš. „Vďaka nej môžu návštevníci čerpať početné zľavy na obľúbené turistické služby,“ informoval marketingový manažér Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj & Spiš Martin Pižem.



Projekt regionálnej turistickej karty pre rok 2018 pilotne realizuje OOCR s finančným prispením Ministerstva dopravy a výstavby SR a krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Cieľom projektu je podľa Pižema motivovať turistov k ubytovaniu sa a stráveniu dovolenky práve v tomto regióne. „Regionálna karta a systém jej využívania je postavený na filozofii, ktorá úspešne funguje v popredných domácich i zahraničných destináciách,“ konštatoval.



Regionálnu turistickú kartu Slovenský raj & Spiš návštevník získa priamo na recepcii partnerského ubytovacieho zariadenia pri prihlásení sa na ubytovanie. Jej výhody následne môže využívať po celý čas svojho pobytu v tomto zariadení. Karta je vystavená na meno a je neprenosná. Deti do šesť rokov čerpajú zľavy na kartu rodiča či sprevádzajúcej dospelej osoby, bez potreby vlastnej karty.



"Zoznam všetkých partnerských ubytovacích zariadení vydávajúcich turistickú kartu, ako aj zoznam zľavnených služieb, ktoré držiteľ karty môže čerpať, nájdu záujemcovia na internetovej stránke www.vraji.sk," upozornil Pižem s tým, že dohromady budú môcť hostia v 18 zariadeniach čerpať zľavy na 24 produktov, ako napr. skipasy, vstupy do wellness centier, akvaparkov či do zoologickej záhrady i múzea.