Regionálne prehliadky prilákali folkloristov z celého Liptova

. Liptovské Sliače patria medzi tie obce, ktoré si ctia ľudové tradície po dlhé desaťročia.

Liptovské Sliače 18. marca (TASR) - Zástupcovia všetkých generácií pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry a folklóru na Liptove sa v nedeľu stretli v Kultúrnom dome obce Liptovské Sliače (okres Ružomberok) na dvoch regionálnych súťažných prehliadkach Liptovské nôty a Nositelia tradícií. Svoje schopnosti, talent a lásku k tradíciám prišli ukázať nielen inštrumentalisti, spevácki sólisti a duá či spevácke skupiny, ale aj ľudové hudby.



Prehliadka Liptovské nôty je určená pre hudobníkov, spevákov a inštrumentalistov do 16 rokov, Nositelia tradícií je prehliadkou dedinských folklórnych skupín, a teda tých najčistejších foriem tradičného umenia. Riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska (LKS) v Liptovskom Mikuláši Miroslava Palanová uviedla, že súťaž Liptovské nôty začínala ešte niekedy v 70. rokoch. Tento rok podľa jej slov do súťaže konečne pribudli aj detské ľudové hudby. „V predchádzajúcich rokoch nám absentovali. Viac je sólistov inštrumentalistov aj spevákov,“ spresnila.



Svoje zastúpenie v súťaži mal dolný, horný aj stredný Liptov. „Zúčastnili sa deti z detských folklórnych súborov Liptáčik, Sliačanček a Ďumier z Liptovského Mikuláša. Prišli však i nezaradení súťažiaci, ktorí si spievajú len tak pre radosť a vedú ich buď pani učiteľky alebo ich rodičia,“ priblížila.



Regionálna súťažná prehliadka Nositelia tradícií je podľa Palanovej určená pre tých, od ktorých by sme sa mali učiť. „Tradujú kultúru svojej dediny a snažia sa neprešpekulovaným spôsobom predstaviť folklór na scéne. Obyčajne so svojimi tradíciami z rodnej obce,“ uviedla riaditeľka LKS. Podujatia sa zúčastnili folklórne skupiny Poludnica zo Závažnej Poruby, Smrečany zo Smrečian, Kriváň z Východnej, Podšíp zo Stankovian, Sliačanka z Liptovských Sliačov a Likava z Likavky.



Folklór je podľa Palanovej na Liptove obľúbený práve aj vďaka takýmto podujatiam. Liptovské Sliače patria medzi tie obce, ktoré si ctia ľudové tradície po dlhé desaťročia. Významnou rodáčkou je práve známa speváčka ľudových piesní Hanka Hulejová. „My sa sem radi vraciame, pretože tradície v Liptovských Sliačoch naozaj žijú,“ dodala Palanová.