Regulácia vstupu do pešej zóny v Žiline znížila počet áut o 30 percent

Žilina 10. júla (TASR) – Tri mesiace po zavedení regulácie vstupu do pešej zóny v Žiline sa znížil počet vozidiel vchádzajúcich do historickej časti mesta o 30 percent. V súčasnosti sa ich počet vjazdov stabilizoval na 900 denne. TASR o tom informovala vedúca oddelenia mediálnej komunikácie a propagácie odboru tlačového a zahraničných vecí Mestského úradu (MsÚ) v Žiline Erika Lašútová.



"Na základe štatistík, ktoré obsahujú údaje o počte vozidiel vchádzajúcich do pešej zóny pred zavedením regulácie, a na základe údajov po zavedení regulácie považujeme tento systém za prínosný," uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Nižší počet vozidiel sa podľa Lašútovej odzrkadlil na intenzite dopravy a na počte odstavených vozidiel mimo parkovacích miest. "Taktiež sa znížili hluk, prašnosť a zároveň sa zvýšil komfort pohybu chodcov. Pozitívny pohľad na vec evidujeme i zo strany obyvateľov historickej časti mesta," podotkla.



Doplnila, že spustenie regulácie sa realizovalo v dvoch etapách. "Najskôr sa spustil vstup na ulici Čepieľ, následne na ulici Sládkovičova. Po spustení došlo k dopravným komplikáciám, najmä na výjazde zo Sládkovičovej ulice, ktorý si vyžiadal zmenu organizácie dopravy a zmenu spôsobu parkovania na ulici Na priekope. Po týchto zmenách (zjednosmernenie oboch častí ulice Na priekope a zmena smeru jednosmernej Mydlárskej ulice) sa dopravná situácia stabilizovala," vysvetlila Lašútová.



Naďalej podľa nej pretrváva problém, že vodiči, ktorí vo väčšine prípadov vstupujú na prenosné potvrdenie (prenosný UHF tag), nepoznajú spôsob jeho načítavania. "Je to z dôvodu, že majitelia povolení ich nedostatočne informujú. Pracovníci klientskeho centra MsÚ pritom pri vydávaní potvrdení o zaplatení dane prikladajú k vydanému tagu aj informačný manuál," zdôraznila Lašútová.



"Ide napríklad o situácie ako zabudnutý tag mimo vozidla či ukrytie tagu v inom priestore vo vozidle (znemožňuje komunikáciu s čítačkou). To spôsobuje, že vozidlo na vjazde stojí pridlho alebo mu je prejazd zakázaný. Aj touto cestou vyzývame vodičov s platným potvrdením, ktorí vchádzajú na UHF tag, aby mysleli na to, že systém načítava tag jedine na viditeľnom mieste," uzavrela Lašútová.