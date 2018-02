Rekonštrukcia areálu Hradu ide do finále, má to byť oáza pokoja

V tretej etape pôjde o reštauračné, rekonštrukčné a búracie práce, pripojenie nových inžinierskych sietí, telekomunikačné rozvody, interiérové práce, vzduchotechniku či kúrenie.

Bratislava 7. februára (TASR) - Rozsiahla rekonštrukcia areálu Bratislavského hradu smeruje do finále. Pripravuje sa totiž záverečná tretia etapa opráv, po ktorej sa už majú z objektu stiahnuť stavebné stroje a mechanizmy a uvoľniť tak miesto verejnosti. Vedúci kancelárie NR SR Daniel Guspan sľubuje, že to bude oáza pokoja a miesto, kam budú návštevníci chodiť radi.



Náklady na záverečnú fázu rekonštrukcie, ktorá zahŕňa celkovo osem objektov, by sa mali vyšplhať na 13,9 milióna eur. "Samotnú cenu určí až proces verejného obstarávania, teda trh," ozrejmil novinárom Guspan počas pracovných raňajok s tým, že celý proces výberu zhotoviteľa má byť maximálne transparentný. Spomínal viackolové obstarávanie aj elektronickú aukciu, ktorá by mohla cenu znížiť.



V tretej etape pôjde o reštauračné, rekonštrukčné a búracie práce, pripojenie nových inžinierskych sietí, telekomunikačné rozvody, interiérové práce, vzduchotechniku či kúrenie. Začiatok prác je v závislosti od trvania obstarávania plánovaný do pol roka, trvať by potom mali dva roky.



Areál Hradu doteraz prešiel dvoma fázami rekonštrukcie. Prvá začala okolo roku 2008, skončila sa v roku 2011 a išlo najmä o opravu hradného paláca. Druhá etapa (2013 až 2016) bola o rekonštrukcii vonkajších plôch, vybudovala sa podzemná garáž aj zimná jazdiareň.



Guspan pripomenul, že po dokončení druhej fázy sa na Hrade konalo 12 oficiálnych zasadnutí, ako mimoriadny summit EÚ či summit predsedov parlamentov. Okrem toho tu bolo usporiadaných 45 akcií, z ktorých mal štátny rozpočet príjem 202.722 eur. Za parkovanie v podzemnej garáži zase vyzbieral ďalších 102.000 eur.