Rekonštrukcia cesty v Z. Moravciach si vyžiada uzáveru Štúrovej ulice

Ilustračné foto. Foto: TASR

Cesta bude úplne uzavretá od 17. do 21. júna a od 24. do 28. júna v čase od 7.00 do 22.00 h.

Zlaté Moravce 7. júna (TASR) - Mesto Zlaté Moravce upozorňuje verejnosť na plánovanú uzáveru časti miestnej komunikácie Štúrova v Zlatých Moravciach. Cesta bude úplne uzavretá od 17. do 21. júna a od 24. do 28. júna v čase od 7.00 do 22.00 h. Dôvodom je realizácia stavebných prác pri rekonštrukcii živičného krytu vozovky na uvedenej komunikácii.



Zmena organizácie dopravy a obchádzková trasa bude vyznačená prenosným dopravným značením. Vedená bude po miestnej komunikácii Vajanského, Dlhá, Tolstého, časti Štúrova, Štefánikova a ceste III/1624, ul. Bernolákova. „Vyzývame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie, ako aj prípadné usmerňovanie cestnej premávky osobami na to určenými,“ vyzvalo verejnosť vedenie mesta.

