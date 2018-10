Rekonštrukcia Kamennej ulice v Žiline bude stáť 390.494 eur

Obnovou prejde 933 metrov dlhá časť cesty po križovatku s bánovským mostom.

Žilina 9. októbra (TASR) – Mesto Žilina začalo v pondelok (8.10.) s komplexnou rekonštrukciou Kamennej ulice, ktorá potrvá 60 dní a vyžiada si viacero dopravných obmedzení. Celková výška investície je 390.494 eur, pričom mesto stavbu financuje z úverových zdrojov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.



Obnovou podľa nej prejde 933 metrov dlhá časť cesty po križovatku s bánovským mostom. "V rámci prvej etapy sa bude pracovať na podkladových vrstvách komunikácie, v ďalšej etape sa pristúpi k frézovaniu, vybudovaniu žľabov a napokon asfaltovaniu celej vozovky. S opravami súvisia aj dopravné obmedzenia," uviedla Zigová.



"Počas rekonštrukčných prác budú musieť byť vodiči ohľaduplnejší a trpezlivejší, pretože premávka bude obmedzená. Jednak zúžením vozovky a prejazdom len v jednom jazdnom pruhu, a tiež znížením rýchlosti," vysvetlil primátor Žiliny Igor Choma.



Doplnil, že počas dopravných špičiek sa práce obmedzia, prípadne prerušia. "V pracovných dňoch ráno v čase od 6. do 8. h a poobede od 14. do 16. h. Asfalt sa bude pokladať len počas víkendov a sviatkov, aby nedošlo k výrazným dopravným kolapsom," zdôraznil Choma.



Žilinská radnica si pred rekonštrukciou dala vypracovať prieskum, ktorý zistil dobrú pevnostnú odolnosť súčasnej konštrukcie vozovky okrem úseku v zákrute pri Kinekuse. "Vzhľadom na to, že po ceste denne prejde množstvo kamiónov i áut, ako finálny asfaltový povrch bude položený mastixový asfaltový koberec, ktorý znesie enormné zaťaženie ťažkými autami,“ dodala Zigová.



„Kamenná ulica patrí k najvyťaženejším cestám v našom meste, a to sa odrazilo aj na jej stave. Som rád, že sa nám podarilo zahrnúť do tohtoročného rozpočtu rekonštrukciu tejto vozovky," uzavrel žilinský primátor.