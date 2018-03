Rekonštrukcia Nánanskej cesty v Štúrove si vyžiada dopravné obmedzenia

Práce budú realizované v dvoch hlavných etapách. V prvej by mala byť do polovice júla tohto roka vybudovaná okružná križovatka.

Štúrovo 27. marca (TASR) – Rekonštrukcia Nánanskej cesty v Štúrove si v nasledujúcich týždňoch vyžiada viacero dopravných obmedzení a zmien v prímestskej a mestskej doprave. Práce budú realizované v dvoch hlavných etapách. V prvej by mala byť do polovice júla tohto roka vybudovaná okružná križovatka, v druhej je naplánovaná rekonštrukcia cesty smerom na Nánu s predpokladaným začiatkom od druhej polovice júna a ukončením v decembri tohto roka, informoval primátor Štúrova Eugen Szabó.



O obnovu cesty prvej triedy a hlavného ťahu z mesta smerom na Želiezovce, Šahy a Levice sa zástupcovia Štúrova bezúspešne usilovali dve desaťročia. "Až vlani sme dostali informáciu, že projekt bol zaradený do zásobníka projektov financovaných z Operačného programu integrovanej infraštruktúry, čo znamená, že sa naň vyčlenia peniaze z európskych fondov," povedal primátor. Celková dĺžka cestného úseku, ktorý bude rekonštruovaný, je 918 metrov. V rámci projektu je plánované aj vybudovanie okružnej križovatky, cyklochodníkov a dvoch autobusových zastávok. Investorom projektu je Slovenská správa ciest, náklady dosiahnu približne 2,3 milióna eur.



Do utorka 3. apríla by malo byť zrealizované rozšírenie vjazdového a výjazdového oblúka na Zrínskeho ulici. Počas týchto prác je v súčasnosti premávka obmedzená vo forme zúženia jazdných pruhov a zníženia povolenej rýchlosti. Od 3. apríla až do konca apríla príde k zmene organizačného poriadku autobusovej dopravy počas úplnej uzávierky cesty z dôvodu výstavby okružnej križovatky v Štúrove.