Rekonštrukcia obecného úradu v Jasenove prinesie úsporu energií

Jasenov 24. júla (TASR) – V súčasnosti prebiehajúca rekonštrukcia obecného úradu v Jasenove (okr. Humenné) má za cieľ znížiť úsporu energií o polovicu. TASR o tom informovala starostka obce Lucia Sukeľová.



"Hoci sa môže zdať, že je to len 27-ročná budova, paradoxne, dnes platia iné energetické požiadavky na verejné stavby. Dnes sú iné požiadavky na použitie materiálov či technológií," uviedla k rekonštrukcii starostka. Budovu obecného úradu teda izolujú minerálnou vlnou, dvojsklené plastové okná nahrádzajú trojsklenými, plynový kotol vystriedajú dve tepelné čerpadlá. Súčasťou prác na budove obecného úradu má byť aj výmena strechy. Tá bola podľa Sukeľovej v havarijnom stave, do budovy cez ňu zatekalo.



Projekt zníženia energetickej náročnosti objektu obecného úradu samospráva financuje vďaka dotácii poskytnutej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Nenávratný finančný príspevok predstavuje takmer 540.000 eur. Obec rekonštrukciu spolufinancuje vo výške piatich percent z poskytnutej dotácie.



S hlavnými rekonštrukčnými prácami začali v júli, ukončené by mali byť v septembri. Keďže je naplánovaná aj výmena strechy, termín odovzdania stavby bude závisieť i od počasia.