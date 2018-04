VIDEO: Rekonštrukcia ulice Mlynské nivy sa začne v máji

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal je rád, že sa dialóg medzi samosprávou a developermi podarilo otočiť v prospech mesta a ľudia dostanú okrem novej autobusovej stanice aj moderný bulvár.

Bratislava 20. apríla (TASR) – V Bratislave začne od mája developer HB Reavis, ktorý stavia novú autobusovú stanicu, s celkovou rekonštrukciou ulice Mlynské nivy. Rozdelená bude na viacero fáz, k celkovej uzávere tak nedôjde. Obnova je vyčíslená predbežne na 24 miliónov eur, investor ju zrealizuje na vlastné náklady.







S prácami plánuje investor začať od 2. mája. Počiatočné fázy by mali byť ukončené počas tohtoročnej jesene. Nový bulvár by mal byť k dispozícii pre obyvateľov i návštevníkov Bratislavy na jeseň 2019. "Revitalizácia Mlynských nív prinesie Bratislave parametre štandardného bulváru. Oproti dnešnému profilu sa rozšíri komunikácia o dva jazdné pruhy, pribudne podzemný kruhový objazd, veľa zelene, chodníkov a cyklotrasy," priblížil Adrián Rác z HB Reavis. Profil komunikácie v budúcnosti podľa jeho slov umožní vybudovanie električkovej trate, bude tomu prispôsobené aj nové trolejové vedenie.



Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal je rád, že sa dialóg medzi samosprávou a developermi podarilo otočiť v prospech mesta a ľudia dostanú okrem novej autobusovej stanice aj moderný bulvár. "Dopravné riešenia, vrátane určitých obmedzení, ktoré môžu nastať, sú výsledkom dlhej odbornej diskusie dopravných inžinierov, pracovníkov hlavného mesta, mestských častí, investora a krajského dopravného inšpektorátu. Dobrá správa pre Bratislavčanov je, že k absolútnej uzávere Mlynských nív nedôjde," povedal primátor.



S investorom a aj Dopravným podnikom Bratislava (DPB) je mesto dohodnuté na pravidelných stretnutiach pracovnej skupiny, ktorý bude vyhodnocovať postup prác či efektivitu v obslužnosti územia. S obmedzeniami musia totiž počítať aj cestujúci bratislavskou MHD, keďže od začiatku mája plánuje investor prerušiť trolejové vedenie.



"Od začiatku mája až do ukončenia prác bude úplne vylúčená trolejbusová doprava na ulici Mlynské nivy v úseku od križovatky so Svätoplukovou ulicou po križovatku s Ulicou 29. augusta. V tejto súvislosti dôjde k rozsiahlejšej reorganizácii liniek MHD," povedal generálny riaditeľ DPB Milan Urban s tým, že dopravnú obslužnosť zabezpečia porovnateľnou kapacitou náhradných liniek.



Výluka trolejovej dopravy na ulici Mlynské nivy sa dotkne najmä liniek 202, 210, 212 a nočného spoja N72. Trolejbusy 202 budú odklonené cez Miletičovu a trolejbusy 212 budú obojsmerne odklonené cez Záhradnícku a Svätoplukovu. Trolejbusy 210 budú premávať bez obojsmernej obsluhy zastávky Autobusová stanica.



Bez zmeny trasy ostanú trolejbusy 205, keďže vozidlá na tejto linke disponujú pomocným pohonom. DPB pripraví aj náhradnú autobusovú linku X72, ktorá bude premávať obojsmerne vo vylúčenom úseku Nemocnica sv. Michala, Mlynské nivy, Prievozská a Hraničná. Viac informácií o zmenách v MHD môžu cestujúci nájsť na webovej stránke DPB.