Rekonštrukciu bazéna na ZŠ A. Dubčeka majú dokončiť do konca prázdnin

Bratislava 12. augusta (TASR) – Zrekonštruovaný školský bazén na Základnej škole (ZŠ) Alexandra Dubčeka na Dlhých dieloch by mal byť hotový podľa plánu, teda do konca prázdnin. "Zhotoviteľ má odovzdať nový bazén do 31. augusta vrátane uskutočnenia funkčných skúšok. Stav prác nasvedčuje tomu, že termín dokončenia je reálny," informoval o tom TASR hovorca bratislavskej Karlovej Vsi Branislav Heldes.



Kedy bude možné bazén reálne využívať, nie je vzhľadom na proces kolaudácie ešte známe. "Urobíme všetko pre to, aby bol bazén čo najskôr úspešne skolaudovaný," potvrdil Heldes.



Rekonštrukcia bazéna sa začala v septembri 2018, súťaž vygenerovala cenu 1.037.280 eur. Reálne náklady budú o niečo vyššie, samospráva do rekonštrukcie investovala 1.152.620 eur. Cena sa zvýšila najmä v dôsledku výmeny okien v hale a šatniach, ktorá nebola súčasťou pôvodného projektu. "Karlova Ves pristúpila k výmene okien za hliníkové z dôvodu zabezpečenia vysokej energetickej úspornosti. Nemenej dôležitým dôvodom je aj to, že ak by sme pristúpili k výmene okien po ukončení rekonštrukcie bazéna, náklady na výmenu okien a potrebné práce s ňou spojené by boli výrazne vyššie," vysvetlil hovorca mestskej časti.



Súčasťou rekonštrukcie bola nová bazénová technika na napúšťanie a vypúšťanie vody, nová filtrácia a dezinfekcia vody, rovnako i výmena vzduchotechniky a elektroinštalácií. Kompletnou rekonštrukciou prešli i šatne, sprchy a toalety, ktoré budú po novom bezbariérové. Okrem plaveckého bazéna s dĺžkou 25 metrov pribudol aj malý detský bazén. Po kolaudácii bude bazén otvorený aj pre verejnosť v čase 6.00 h - 8.00 h a 14.00 - 22.00 h vrátane víkendov. "Prvý polrok bude bazén fungovať v skúšobnom režime, ktorý sa neskôr upraví podľa záujmu verejnosti a športových klubov," dodal Heldes.