Múzeum Prvého slovenského gymnázia počas leta otvorené aj cez víkend

Revúca 6. júla (TASR) – Múzeum Prvého slovenského gymnázia (MPSG) v Revúcej funguje počas prázdnin s predĺženými otváracími hodinami. TASR o tom informovala jeho riaditeľka Diana Lamperová, podľa ktorej je v júli a auguste otvorené každý deň vrátane víkendov od 8.00 h do 18.00 h s obednou prestávkou od 12.00 h do 13.00 h.



„Záujem turistov o naše múzeum stúpa a predpokladám, že tohto roku ich príde viac ako vlani. Už v apríli sa nám totiž ľudia ohlasovali a pýtali sa, prečo nie sme otvorení aj cez víkend a prečo sa sezóna u nás nezačína skôr,“ podotkla riaditeľka s tým, že do budúcnosti o tom uvažujú, ale bude to záležať predovšetkým od personálnych kapacít múzea, ktoré na to v súčasnosti nepostačujú.



Múzeum podľa nej väčšinou navštevujú Slováci, medzi návštevníkmi však už boli aj Česi, Rakúšania, Nemci, Švajčiari, Holanďania, Španieli, Rusi či Austrálčania. Podľa údajov MPSG vlani počas prázdnin inštitúciu navštívilo dokopy 768 ľudí a predvlani, počas prvej sezóny, 533 návštevníkov.



Vtedy však sezónu ukončila už 29. júla prívalová voda po intenzívnych zrážkach, ktorá čiastočne poškodila budovu múzea i jeho zbierky. „Minulý rok sa nám však podarilo odstrániť aj posledné následky tejto povodne,“ zakončila Lamperová.