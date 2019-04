Pri čistení rieky Zdychavka vyzbierali dobrovoľníci takmer 70 vriec

Okrem Revúcej sa uskutočnilo čistenie Muránky a jej prítokov aj v ďalších zhruba 20 obciach od prameňa tejto podhorskej riečky pod Prednou Horou až po sútok so Slanou pri Bretke.

Revúca 26. apríla (TASR) – Dokopy 69 vriec odpadkov a jednu vlečku rozmerného odpadu sa podarilo vyzbierať dobrovoľníkom v Revúcej počas čistenia vodného toku Zdychavka, ktorý je prítokom rieky Muránka. Ako TASR informovala Jana Šmídtová zo Správy Národného parku Muránska planina (NP MP), postupne prešli od miestnej časti Revúčka až k sútoku oboch tokov.



„V Revúcej sa do čistenia vodného toku zapojilo spolu 137 ľudí. Prevažne to boli žiaci šiestich miestnych stredných a základných škôl. Pridali sa však aj ďalší dobrovoľníci, napríklad pracovníci Centra voľného času Revúca,“ priblížila Šmídtová.



Okrem Revúcej sa uskutočnilo čistenie Muránky a jej prítokov aj v ďalších zhruba 20 obciach od prameňa tejto podhorskej riečky pod Prednou Horou až po sútok so Slanou pri Bretke. Čistenie bude podľa Šmídtovej pokračovať aj v sobotu.



„Dúfame, že vyjde počasie, lebo ak bude pršať, tak zrejme príde menej ľudí. Na základe výsledkov z dnešného dňa sa mi však zdá, že v Zdychavke bolo tohto roku menej odpadu než inokedy,“ podotkla.



Ako ďalej spomenula, vodný tok Zdychavky čistí Správa NP MP už približne 15 rokov, Muránku však čistili vlani prvýkrát. „Chceme v tom však pokračovať a plánujeme aj ďalšie ročníky,“ zakončila Šmídtová.