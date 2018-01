Rez viniča v tokajskej oblasti je v plnom prúde

Rez viniča je podľa vinohradníka dôležité urobiť dôsledne s odstránením rôznych kúskov starého dreva, aby sa zabránilo infekcii.

Malá Tŕňa 26. januára (TASR) – Vinohradníci v tokajskej oblasti v tomto období realizujú rez viniča. Pochvaľujú si pritom priaznivé zimné počasie.



"Rez viniča sme začali robiť po 8. januári, zima nám celkom praje, nie sú veľké mrazy ani záveje, takže ide to veľmi dobre. Samozrejme, je to jeden z najdôležitejších úkonov, ktoré treba vo vinohrade urobiť, lebo tým si v podstate zadefinujete celú úrodu na budúci kalendárny rok," uviedol v piatok pre TASR vinár Jaroslav Ostrožovič z Veľkej Tŕne.



Priebeh tejto zimy hodnotí ako veľmi dobrý, pripomína, že minulú zimu boli veľmi nízke teploty, až mínus 17 stupňov, a v určitých lokalitách bol vinič premrznutý. "Dúfame, že v mesiaci február nepríde nejaké veľké ochladenie. Momentálne to vyzerá veľmi sľubne, drevo je zdravé, takže v skutočnosti je radosť rezať," dodal.



Rez viniča je podľa vinohradníka dôležité urobiť dôsledne s odstránením rôznych kúskov starého dreva, aby sa zabránilo infekcii. Zásadou je aj minimalizovať počet rezných rán, dôležitý je aj počet očiek, ktoré sa nechávajú na jeden ker v závislosti od viacerých faktorov. Ovplyvňuje to kvalitu hrozna, ktoré sa dopestuje.



"Je to komplikovaná vec, ale treba mať určité znalosti, aby to malo pozitívny výsledok," konštatoval Ostrožovič.