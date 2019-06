Rezort dopravy preferuje v prípade uzle Bratislava variant s Filiálkou

Definitívne rozhodnutie padne podľa ministerstva počas ďalších stupňov prípravy, do ktorých sú zahrnuté práve sa uskutočňujúce rokovania so ŽSR, mestom, vyšším územným celkom (VÚC) a verejnosťou.

Bratislava 20. júna (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v prípade vývoja železničnej dopravy v Bratislave a okolí preferuje rozvojový variant so stanicou Filiálka. Najdôležitejšia pri rozhodovaní je pritom funkčnosť a možnosť rozvoja celého systému. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy v súvislosti s nedávno zverejnenou štúdiou realizovateľnosti uzla Bratislava, ktorá priniesla päť alternatív.



Základné dva varianty sa podľa ministerstva zhodujú v riešení viacerých kritických oblastí železničnej dopravy. "Zo štúdie realizovateľnosti zadanej Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), v ktorej sa posudzovali iba technicko-dopravné hľadiská, vyplýva, že oba prístupy sú uskutočniteľné a majú pár odlišností, medzi ktoré patrí aj riešenie stanice Filiálka," priblížilo MDV.



Takzvaný konzervatívny variant je bez Filiálky a rozvojový ráta so stanicou Filiálka. "Ministerstvo dopravy preferuje rozvojový variant, ktorý by v širšom spektre definoval rozvoj územia aj dopravy v hlavnom meste a obsahuje aj stanicu Filiálka, ktorá je sľubná z hľadiska socioekonomických a urbanistických benefitov pre Bratislavu všeobecne," podotkol rezort dopravy.



Definitívne rozhodnutie padne podľa ministerstva počas ďalších stupňov prípravy, do ktorých sú zahrnuté práve sa uskutočňujúce rokovania so ŽSR, mestom, vyšším územným celkom (VÚC) a verejnosťou. "Pri rozhodovaní o preferovanej alternatíve je, samozrejme, najdôležitejšia funkčnosť a možnosť rozvoja celého systému," zdôraznil rezort dopravy s tým, že kľúčové na zabezpečenie financovania projektu, najmä pri využití eurofondov, je zachovanie ekonomickej efektívnosti.