Riaditeľ ŠPÚ Ľ.Hajduk ocenil prácu Gymnázia J.M.Hurbana

Čadca 23. januára (TASR) – Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk ocenil pri príležitosti 25. výročia od založenia osemročného gymnaziálneho štúdia a 15. výročia otvorenia slovensko-anglickej bilingválnej sekcie prácu Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.



"Je to škola, ktorá vytvára multikultúrne prostredie, zúčastňuje sa medzinárodných projektov a reaguje na aktuálne výzvy doby a spoločnosti. Aj otvorenie slovensko-anglickej bilingválnej sekcie, ktorú škola realizovala podľa Projektu Gymnázium bilingválne Vyšehradskej štvorky pred 15 rokmi, svedčí o tom, že toto gymnázium napĺňa odkaz Jozefa Miloslava Hurbana, jedného z významných slovenských národovcov, ktorý napísal - Ak neukážeme niečo veľkého teraz, stratíme storočie...," uviedol Hajduk.



Riaditeľ ŠPÚ sa zúčastnil na slávnostnej akadémii pri príležitosti 25. výročia osemročného a 15. výročia bilingválneho štúdia na Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci s názvom My sme svet, v ktorom účinkovali žiaci aj absolventi školy.



Gymnázium J. M. Hurbana je podľa riaditeľky Ingrid Mikovčákovej moderná všeobecno-vzdelávacia škola so 70-ročnou históriou štvorročného štúdia, 25-ročnou históriou osemročného štúdia a 15-ročným bilingválnym vzdelávaním. Za vynikajúce výsledky dostalo gymnázium aj certifikát Európska značka kvality za vzdelávanie. "Spomedzi 617 absolventov osemročného štúdia vyšlo za 25 rokov z gymnázia mnoho lekárov, právnikov, vedcov, pedagógov, architektov, programátorov a umelcov. Ich úspech nám dáva nádej, že takáto forma vzdelávania má zmysel," dodala Mikovčáková.