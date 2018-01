Richard Raši podal v súvislosti s voľbami do VÚC trestné oznámenie

Vo voľbách predsedu Košického kraja 4. novembra 2017 uspel Rastislav Trnka (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA, ŠANCA), ktorý porazil Rašiho s tesným rozdielom.

Košice 24. januára (TASR) - Neúspešný kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) za stranu Smer–SD Richard Raši podal v uplynulých dňoch na polícii v súvislosti s jesennými voľbami do vyšších územných celkov (VÚC) trestné oznámenie.



"Pri analýze výsledkov volieb a správach z jednotlivých okresov padli aj podozrenia na volebný podvod. To bolo dôvodom, že som podal trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Volebné právo je garantované občanom našou ústavou a preto by malo byť riadne prešetrené každé jeho zneužitie či porušenie," zdôvodnil podanie Raši.



Zároveň v polovici novembra minulého roka podal na Ústavný súd (ÚS) SR podanie, ktorým žiada o prešetrenie sčítania hlasov vo voľbách do VÚC.



"Žiadosť o prešetrenie sčítania hlasov bola iniciovaná podnetom jedného z členov okrskovej volebnej komisie, ktorý upozornil na to, že hlasy, ktoré v okrsku získal kandidát za stranu Smer–SD Richard Raši, boli pripísané inému kandidátovi. Podnet z okrskovej volebnej komisie prišiel tesne pred koncom desaťdňovej lehoty, v rámci ktorej je možné podávať námietky voči priebehu volieb a podanie na Ústavný súd bolo podané v posledný deň uvedenej lehoty," informovala v tlačovej správe krajská organizácia Smeru–SD v Košickom kraji.



