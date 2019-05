Richard Rybníček bude kandidovať na prezidenta Únie miest Slovenska

Rybníčkovou prioritou v ÚMS bude podľa vlastných slov príprava zásadného dokumentu reformy verejnej správy nielen v rámci komunálu, ale v rámci štátu.

Trenčín 30. mája (TASR) – Primátor Trenčína Richard Rybníček sa bude na júnovom sneme v Bratislave uchádzať o post prezidenta Únie miest Slovenska (ÚMS). Podľa vlastných slov má podporu všetkých primátorov krajských miest. Na podporu kandidatúry lobuje aj medzi primátormi ostatných miest.



„Som rád, že sa mi podarilo presvedčiť minimálne primátorov krajských miest, ale budem robiť všetko pre to, aby som presvedčil aj súčasných členov únie a iných primátorov miest na Slovensku. Sú to práve mestá, ako prirodzené centrá rozvoja, ktoré môžu pripraviť dokument dokončenia reformy verejnej správy. Chceme byť v budúcom roku dobrým partnerom pre rokovanie vlády, kde by sme chceli časť tohto dokumentu zapracovať do programového vyhlásenia vlády,“ skonštatoval Rybníček.



Ako dodal, Bratislava, Trnava a Prešov sú členmi Únie miest Slovenska, na stretnutí primátorov krajských miest v Košiciach deklarovali podľa neho vstup do ÚMS aj Žilina, Banská Bystrica, Košice a Nitra. Vystúpenie Trenčína zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a vstup do ÚMS schválili v stredu (29. 5.) poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva. Podľa Rybníčka k 1. júnu vystúpi zo ZMOS aj Trnava, ostatné krajské mestá zostávajú členmi oboch stavovských organizácií.



Rybníčkovou prioritou v ÚMS bude podľa vlastných slov príprava zásadného dokumentu reformy verejnej správy nielen v rámci komunálu, ale v rámci štátu. „Súčasťou toho dokumentu by mali byť aj zmena územnosprávneho členenia, zmena volebného systému, návrh zmeny financovania samospráv, návrh zmeny fungovania štátnej správy, počty ministerstiev. Budeme musieť veľmi rýchlo začať poskytovať špičkový servis mestám k súčasnej legislatíve,“ zdôraznil trenčiansky primátor s tým, že na čele špecializovanej profesijnej skupiny by mal stáť Viktor Nižňanský.