Rieku Muránka budú čistiť od odpadu v 20 obciach

Revúca 22. apríla (TASR) – Dovedna 20 obcí Revúckeho okresu sa zapojí do spoločného čistenia rieky Muránka a jej prítokov počas 26. a 27. apríla. Ako informovala Jana Šmídtová zo Správy Národného parku Muránska planina, ide o druhý ročník tohto environmentálneho podujatia.



„Takto spoločne chceme ukázať, že nám na prostredí, ktoré nás obklopuje a v ktorom žijeme, pracujeme, vychovávame svoje deti a svoje vnúčatá, naozaj záleží. Gemer je síce zaradený medzi najchudobnejšie regióny Slovenska s najvyššou mierou nezamestnanosti, no jeho bohatstvo v podobe prírodných hodnôt je nevyčísliteľné,“ uviedla Šmídtová.



Ako dodala, do čistenia rieky od odpadu sa zapoja dobrovoľníci z celej Muránskej doliny, rybári, aktivisti, ochranári, vodáci, ale aj žiaci a študenti miestnych škôl či zamestnanci rôznych organizácií.



„Ak sa nechcete len prizerať na hromadiaci sa neporiadok okolo seba a chcete pomôcť pri čistení Muránky, môžete sa do spoločnej akcie zapojiť. Bližšie informácie o podujatí získate na obecnom alebo mestskom úrade v katastri obce, v ktorej by ste chceli pomôcť,“ zakončila Šmídtová.