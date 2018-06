Deti s vysvedčením majú vstup do múzea v Rimavskej Sobote zadarmo

V termíne od piatku až do nedele 1. júla môžu detskí návštevníci vidieť výstavy ZOO – preťažená Noemova archa, Spomienka muránskej kameniny, Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu a Kremíkové nebo.

Rimavská Sobota 29. júna (TASR) – Všetky deti s vysvedčením môžu počas nasledujúcich troch dní využiť bezplatný vstup do Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote. Podľa slov jeho PR referentky Martiny Oštrom Marekovej stačí, ak sa pri príchode do múzea preukážu koncoročným vysvedčením za školský rok 2017/2018.



„Každé dieťa, bez ohľadu na známky na vysvedčení, môže bezplatne navštíviť stále expozície a aktuálne výstavy GMM. V termíne od piatku až do nedele 1. júla môžu detskí návštevníci vidieť výstavy ZOO – preťažená Noemova archa, Spomienka muránskej kameniny, Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu a Kremíkové nebo," priblížila Oštrom Mareková.



Medzi ďalšie zaujímavosti, ktoré v GMM čakajú na deti, patrí podľa jej slov skulptúra nosorožca a vyhynutého „slonieho vtáka" vurona obrieho, ako aj múmia egyptskej ženy. „V priestoroch stálej expozície venovanej protifašistickému odboju a Slovenskému národnému povstaniu v Gemeri-Malohonte nájdu fotostenu, pri ktorej sa môžu odfotiť v rakúsko-uhorskej pechotnej uniforme z I. svetovej vojny," dodala PR manažérka.